Обломки американской ракеты сочли ценным приобретением для России

Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»
Найденные в Сирии обломки ракеты THAAD позволят России и Китаю изучить ПРО США

Обломки перехватчика американского комплекса противоракетной обороны (ПРО) Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), которые обнаружили в Сирии, позволят изучить возможности системы ПРО США. Telegram-канал «Военный осведомитель» счел находку ценным приобретением.

Канал обратил внимание на кадры, демонстрирующие уцелевшую носовую часть с инфракрасной головкой самонаведения, которая выглядит практически неповрежденной. «Это может стать крайне ценным приобретением для России, Ирана и Китая, так как позволит подробнее изучить возможности американской системы ПРО и выработать соответствующее методы противодействия для своих баллистических ракет», — говорится в сообщении.

Система THAAD предназначена для высотного перехвата баллистических ракет средней дальности или авиации противника. Одноступенчатая противоракета весом около 900 килограммов способна перехватывать цели на высотах до 200 километров. Скорость ракеты оценивают в 3,5-4,8 километра в секунду.

В марте канал «Военная хроника» писал, что экстренная переброска батареи системы THAAD указывает на нехватку ключевых элементов «ракетного зонтика» США.

  • Обсуждаемое
  • 08.04 05:14
  • 1014
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 08.04 04:44
  • 1
В США назвали Су-57 угрозой для F-35
  • 08.04 04:19
  • 2
Новый вычислительный чип может работать даже в потоке раскаленной лавы
  • 08.04 03:28
  • 0
Комментарий к "Кто платит, тот и музыку заказывает"
  • 08.04 03:24
  • 0
Комментарий к "Президент Финляндии о готовности к войне, России и дружбе с Киром Стармером (The Times, Великобритания)"
  • 08.04 03:15
  • 1
Военный конвейер
  • 08.04 03:03
  • 1
МО США запрашивает многократное увеличение финансирования закупок ракет-перехватчиков THAAD и PAC-3 MSE
  • 07.04 23:46
  • 0
Комментарий к "Военный конвейер"
  • 07.04 23:14
  • 0
Комментарий к "О чём молчит польский генштаб"
  • 07.04 22:49
  • 0
Комментарий к "Амбивалентный выбор"
  • 07.04 22:05
  • 15401
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.04 21:09
  • 2
БМО-Т могут вооружить дистанционным модулем, сообщили в УВЗ
  • 07.04 15:32
  • 0
Амбивалентный выбор
  • 07.04 15:23
  • 1
Новый турбовинтовой самолет Ил-114-300 готов занять место старых Ан-24: летные испытания завершены
  • 07.04 15:07
  • 0
О чём молчит польский генштаб