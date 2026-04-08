На верфи MDL заложен киль четвертого скоростного патрульного катера FPV

ЦАМТО, 7 апреля. Минобороны Индии сообщило о состоявшейся 6 апреля на верфи MDL в Мумбаи церемонии закладки киля четвертого скоростного патрульного катера (FPV), предназначенного для Береговой охраны Индии.

Одновременно началась резка стали для строительства седьмого из 14 заказанных катеров FPV.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2024 года Министерство обороны Индии подписало с национальной судостроительной компанией Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) контракт на поставку 14 новых скоростных патрульных катеров FPV (Fast Patrol Vessel) для Береговой охраны Индии. Стоимость соглашения составила 1070,47 кроров рупий.

Многоцелевые катера FPV будут поставлены в соответствии с инициативой "Aatmanirbhar Bharat" в категории "Покупка спроектированного, разработанного и изготовленного в Индии" (Indian-IDDM – Indian-indigenously designed, developed and manufactured) "Процедуры оборонных закупок 2020" (DAP 2020). Поставка должна быть выполнена в течение 63 месяцев.

Оснащенные водометными движителями компании MJP India патрульные катера водоизмещением около 340 т предназначены для обеспечения безопасности побережья, проведения поисково-спасательных операций и выполнения правоохранительных задач. Расчетная скорость катера составляет до 33 узлов.

Катера будут оснащены самым современным оборудованием, включая системы предиктивного обслуживания на основе искусственного интеллекта и многоцелевые необитаемые аппараты.

Доля компонентов национального производства в конструкции катеров составит около 60%.