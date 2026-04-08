Работу «Ланцетов» под воздействием РЭБ объяснили

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

ZALA: ИИ позволяет «Ланцету» уничтожить цель под воздействием РЭБ

Искусственный интеллект (ИИ), который интегрирован в разведывательно-ударный комплекс «Ланцет», позволяет российским дронам-камикадзе уничтожать цели даже под воздействием систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Работу «Ланцетов» в условиях подавления объяснила группа компаний ZALA в Telegram.

Установленный на «Ланцеты» программно-аппаратный комплекс ИРРА способен принимать ключевые решения в момент атаки. Он автоматически обнаруживает, идентифицирует и сопровождает цели в режиме реального времени. Алгоритмы машинного зрения обеспечивают наведение по подтвержденной команде оператора.

«Такой подход сокращает время реакции и снимает часть нагрузки с расчета. Даже в условиях активного радиоэлектронного подавления, при разрыве каналов связи "Ланцет" сохраняет наведение на цель без вмешательства человека», — рассказал производитель.

В марте начальник расчета беспилотников группировки российских войск «Центр» с позывным Арбалет сообщил, что «Ланцеты» поражали цели на дальности более 130 километров.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.04 05:14
  • 1014
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 08.04 04:44
  • 1
В США назвали Су-57 угрозой для F-35
  • 08.04 04:19
  • 2
Новый вычислительный чип может работать даже в потоке раскаленной лавы
  • 08.04 03:28
  • 0
Комментарий к "Кто платит, тот и музыку заказывает"
  • 08.04 03:24
  • 0
Комментарий к "Президент Финляндии о готовности к войне, России и дружбе с Киром Стармером (The Times, Великобритания)"
  • 08.04 03:15
  • 1
Военный конвейер
  • 08.04 03:03
  • 1
МО США запрашивает многократное увеличение финансирования закупок ракет-перехватчиков THAAD и PAC-3 MSE
  • 07.04 23:46
  • 0
Комментарий к "Военный конвейер"
  • 07.04 23:14
  • 0
Комментарий к "О чём молчит польский генштаб"
  • 07.04 22:49
  • 0
Комментарий к "Амбивалентный выбор"
  • 07.04 22:05
  • 15401
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.04 21:09
  • 2
БМО-Т могут вооружить дистанционным модулем, сообщили в УВЗ
  • 07.04 15:32
  • 0
Амбивалентный выбор
  • 07.04 15:23
  • 1
Новый турбовинтовой самолет Ил-114-300 готов занять место старых Ан-24: летные испытания завершены
  • 07.04 15:07
  • 0
О чём молчит польский генштаб