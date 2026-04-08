Канада получит статус наблюдателя в программе создания истребителя нового поколения GCAP

ЦАМТО, 7 апреля. Япония, Великобритания и Италия прорабатывают включение Канады в программу создания истребителя нового поколения GCAP (Global Combat Air Programme) в статусе наблюдателя.

Как сообщает газета Asahi Shimbun со ссылкой на несколько источников в японском правительстве, формальное объявление об этом запланировано на встрече министров обороны трех стран-учредителей, намеченной на июль 2026 года в Великобритании.

Статус наблюдателя предоставит Оттаве доступ к определенному объему закрытых сведений о проекте (оперативным концепциям, промышленной структуре программы и отдельным техническим параметрам) без права голоса в управляющих органах и без финансовых обязательств. В рамках действующей политики наблюдателя предполагается возможность перехода к более глубокому участию, включая промышленную кооперацию, закупку или вступление в этап разработки, – в зависимости от условий.

Вопрос об участии Канады в GCAP был включен в повестку переговоров 6 марта между министром обороны Японии Синдзиро Коидзуми и министром национальной обороны Канады Дэвидом МакГинти, состоявшихся в Токио в ходе официального визита премьер-министра Марка Карни. Переговоры опирались на Комплексную стратегическую дорожную карту, подписанную двумя странами в начале марта 2026 года, которая предусматривает углубленное сотрудничество в сфере оборонной промышленности и совместимость вооруженных сил. В январе 2026 года Токио и Оттава также подписали двустороннее соглашение о передаче оборонного оборудования и технологий.

Интерес Канады к GCAP возник на фоне пересмотра контракта на закупку 88 истребителей F-35A "Лайтнинг-2" производства Lockheed Martin общей стоимостью около 19 млрд. кан. долл. (13,7 млрд. долл. США). По данным ЦАМТО, правительство Марка Карни оценивает возможность отмены закупки оставшихся 72 ед. из первоначального заказа. В числе альтернатив рассматривается, в том числе, JAS-39E "Грипен" шведской компании Saab, занявший второе место в первоначальном конкурсе.

Программа GCAP была официально запущена в декабре 2022 года. Для управления программой учреждена международная правительственная организация GIGO (GCAP International Government Organisation), конвенция о создании которой вступила в силу 10 декабря 2024 года после сдачи Италией последней ратификационной грамоты на хранение правительству Великобритании

Три страны-участницы 2 апреля 2026 года подписали первый трехсторонний государственно-частный контракт на сумму 900 млн. долл. с консорциумом Edgewing – совместным предприятием BAE Systems (Великобритания), Leonardo (Италия) и JAIEC (Япония, консорциум во главе с Mitsubishi Heavy Industries). Плановый объем производства составляет около 350 ед. для трех стран-эксплуатантов.

Самолет GCAP задуман как многоцелевой истребитель завоевания превосходства в воздухе шестого поколения с малой радиолокационной заметностью. Согласно открытым данным, конфигурация – бесхвостая дельта. Силовая установка – два двигателя Rolls-Royce / IHI тягой порядка 150 кН каждый. Расчетная максимальная скорость – 2,5М, практический потолок – до 19800 м. Комплекс вооружения включает модульный внутренний отсек для ракет и авиабомб, системы направленного энергетического оружия и средства радиоэлектронной борьбы. Предусматривается интеграция с боевыми беспилотными ведомыми. Истребитель призван заменить Eurofighter Typhoon (плановое снятие с вооружения – 2040 год) в ВВС Великобритании и Италии, а также японский F-2.

По словам представителя МНО Японии, интерес к программе также проявляют Сингапур, Австралия, Индия и Саудовская Аравия. Ряд европейских государств (Германия, Швеция и Польша) также вступили в диалог по программе с тремя странами-учредителями.

В то же время, целевой срок принятия самолета GCAP на вооружение (2035 год) находится под вопросом. Ряд экспертов допускает перенос развертывания на 2040 год и позднее.