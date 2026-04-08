Операция США против Ирана может задержать поставку КР Tomahawk Японии

ЦАМТО, 7 апреля. Заказ Японии на 400 крылатых ракет Tomahawk американского производства может быть сорван по срокам исполнения, что связано с их большим расходом ВМС США в ходе операции против Ирана.

По данным Bloomberg, американская сторона уведомила Токио о возможном нарушении изначального графика поставок, предусматривающего передачу всех заказанных ракет до марта 2028 года. Агентство Reuters информацию подтвердило, оговорившись, что самостоятельно верифицировать ее не смогло.

Как отмечает в этой связи Bloomberg, по мере восполнения собственных запасов США, союзники и партнеры столкнутся с последствиями приоритизации внутренних потребностей. Подход администрации США "Америка прежде всего" ставит национальные нужды выше обязательств по экспортным поставкам.

Япония подписала с Raytheon соглашение на приобретение 400 крылатых ракет RGM-109 Tomahawk на общую сумму 2,35 млрд. долл. в декабре 2024 года. Стоимость заказа составила 401,2 млн. долл. В рамках первоначального транша была предусмотрена поставка 78 ракет Block V Японии.

Общий пакет заказа предполагает равную разбивку: 200 ед. Block IV и 200 ед. Block V. Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми в марте 2026 года подтвердил получение первой партии изделий.

По состоянию на текущий момент завершена модернизация и подготовка экипажа эскадренного миноносца "Текай" (DDG-176) типа "Конго" на базе ВМС США в Сан-Диего (Калифорния), где борт находился с октября 2025 года, и получил возможность применения ракет КР Tomahawk. Как сообщил министр Коидзуми, "Текай" станет первым японским боевым кораблем, способным применять данный тип вооружения. Практические стрельбы запланированы на летний период 2026 года. После их проведения эсминец "Текай" будет передислоцирован в Японию ориентировочно в сентябре.

До начала военных операций против Ирана совокупный запас ракет Tomahawk в ВМС США составлял порядка 4000 ед., включая устаревшие модификации и противокорабельные варианты. В ходе ударов по Ирану было израсходовано несколько сотен ракет, что, по оценке западных источников, эквивалентно более чем двухлетнему совокупному объему производства. По данным Bloomberg, в 2025 году Raytheon выпустила около 100 новых ракет, еще около 240 более ранних образцов были переведены в конфигурацию Block V в рамках программы модернизации.

В 2021-2025 ф.гг. ВМС США закупили в общей сложности 322 новые ракеты Tomahawk.

Компания Raytheon 4 февраля 2026 года объявила о подписании рамочного семилетнего соглашения с Пентагоном, предусматривающего наращивание годового выпуска ракет Tomahawk с текущего уровня до более чем 1000 ед. в год. По оценкам аналитиков, выход на заявленный уровень потребует нескольких лет.