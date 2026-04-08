Строящийся атомный ледокол "Ленинград" оснастили гребными электродвигателями

Специалисты "Балтийского завода" совместно с подрядной организацией погрузили и установили на строящийся универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Ленинград" гребные электродвигатели (ГЭД). Как пояснили в пресс-службе верфи, агрегаты находятся на штатных местах – два по бортам и один в центре ледокола.

Вес каждого гребного электродвигателя составляет 300 тонн, мощность – 20 МВт. Все ГЭД входят в состав пропульсивной установки судна – комплекса механизмов и устройств, предназначенного для обеспечения движения и маневренности судна. Они преобразуют эклектическую энергию турбогенераторов в механическую и вращают валы с винтами.

В настоящее время на атомном ледоколе "Ленинград" продолжаются работы по формированию корпуса судна и установке на борт оборудования.

"Ленинград" – шестой ледокол проекта 22220, заказанный ФГУП "Атомфлот". Его заложили в январе 2024 года. Спуск на воду ожидается в этом году.

Напомним, что заказчику уже переданы четыре атомных ледокола проекта 22220. Пятый, "Чукотка", сейчас проходит швартовные испытания и планируется к вводу в строй до конца 2026-го.

Седьмой атомоход проекта 22220, "Сталинград", заложили в ноябре 2025 года.

