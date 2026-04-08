МО США запрашивает многократное увеличение финансирования закупок ракет-перехватчиков THAAD и PAC-3 MSE

ЦАМТО, 7 апреля. Минобороны США запрашивает многократное увеличение финансирования закупок ракет-перехватчиков THAAD и PAC-3 MSE в связи с их большим расходом в ходе операции против Ирана.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на бюджетные документы.

Так, финансирование программы THAAD на 2027 финансовый год выросло в 14 раз: с 823 млн. долл. до 11,43 млрд. долл., подсчитало "РИА Новости". Параллельно программу передали из Агентства по противоракетной обороне в ведение Сухопутных войск.

Схожая картина складывается с перехватчиками PAC-3 MSE. Сухопутные войска запросили 12,23 млрд. долл., что в семь раз превышает прошлогодний показатель. Военно-морской флот впервые в истории запросил 1,7 млрд. долл. на закупку этих ракет для своих кораблей.

В совокупности запрос на 2027 финансовый год по ракетам-перехватчикам THAAD и PAC-3 MSE составил 25,4 млрд. долл., выяснило "РИА Новости".

Решение принято на фоне сообщений об интенсивном расходовании перехватчиков в ходе операции Epic Fury против Ирана. По данным аналитического центра Payne Institute, только за первые 16 дней операции США израсходовали 402 ракеты Patriot и 198 перехватчиков THAAD, что составило около 40% от их общего запаса