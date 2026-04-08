Elbit Systems получила заказ ВС Греции на поставку РСЗО PULS

182
0
0
Источник изображения: Фото: Elbit Systems

ЦАМТО, 7 апреля. Израильская компания Elbit Systems получила крупный заказ на поставку Вооруженным силам Греции реактивных систем залпового огня PULS.

Как сообщила 6 апреля компания Elbit Systems, в рамках соглашения между Минобороны Израиля и МНО Греции ей присужден контракт на поставку реактивных систем залпового огня PULS для ВС Греции.

Стоимость заказа составляет около 750 млн. долл. (650 млн. евро). Контракт будет выполняться в течение 4 лет и включает дополнительный 10-летний период обслуживания техники.

В рамках контракта Elbit Systems поставит РСЗО PULS и полный комплект боеприпасов, включая учебные РС, высокоточные управляемые боеприпасы различной дальности и барражирующие боеприпасы.

В соответствии с политикой греческого правительства, Elbit Systems будет сотрудничать с греческими предприятиями при производстве систем, включая передачу технологий и "ноу-хау".

Как сообщал ЦАМТО, парламент Греции 4 декабря 2025 года одобрил закупку в Израиле 36 РСЗО PULS (Precise and Universal Launching System). Стоимость пакета оценивается в 650 млн. евро. Решение было принято в рамках рассчитанного до 2036 года долгосрочного плана модернизации Вооруженных сил Греции общей стоимостью около 28 млрд. евро.

Elbit Systems 16 декабря объявила, что получила уведомление от парламента и Национального совета по иностранным делам и обороне (KYSEA) Греции об утверждении бюджета на закупку РСЗО PULS. Заключение контракта, однако, зависело от итогов коммерческих переговоров с Министерством национальной обороны Греции.

Командование ВС Греции рассматривает покупку РСЗО PULS в качестве важного сдерживающего фактора в многолетнем соперничестве с Турцией. Сделка должна включать производство компонентов РСЗО в Греции.

В базовой версии разработанная израильской Elbit Systems РСЗО PULS размещается на шасси с колесной формулой 6х6, но может использовать и шасси 8х8. Она оборудована артиллерийской частью с двумя ТПК, в каждом из которых находятся 18 ед. 122-мм РС AccuLAR или десять 160-мм РС. Возможна конфигурация контейнера с четырьмя 306-мм тактическими ракетами Extra (дальность пуска до 150 км) или двумя 370-мм ОТР Predator Hawk (дальность пуска от 50 до 300 км). Также возможен запуск барражирующих боеприпасов, включая разработанные Elbit Systems ББ "СкайСтрайкер".

