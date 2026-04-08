Корабли Тихоокеанского флота вошли в порт Камбоджи с деловым заходом

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России совершил деловой заход в порт Сиануквиль Королевства Камбоджа. Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

В состав отряда вошли корветы «Совершенный» и «Резкий». На причале экипажи встретили представители военно-морских сил Камбоджи, а также чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в королевстве Анатолий Боровик.

В программе визита предусмотрено участие экипажей в ряде протокольных мероприятий, а также в культурных и спортивных событиях.

Отряд, начавший маршрут 12 февраля во Владивостоке, был направлен на выполнение задач в акватории Азиатско-Тихоокеанского региона. В рамках международного взаимодействия ранее были выполнены дружественные заходы в иностранные порты, включая Джорджтаун в Малайзии, Тилава в Мьянме, Вишакхапатнам в Индии и Читтагонг в Бангладеш.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота 25 марта в составе корветов «Совершенный» и «Резкий» прибыл в порт Читтагонг Народной Республики Бангладеш с деловым заходом. На причале российских военных моряков встретили представители военно-морских сил республики и сотрудники посольства РФ.