В США вспомнили о провальном танке «Букер»

Фото: Christopher Kaufmann / Keystone Press Agency / Globallookpress.com
Фото: Christopher Kaufmann / Keystone Press Agency / Globallookpress.com.

19FortyFive: Легкий танк M10 Booker провалился из-за слишком большой массы

Перспективный легкий танк M10 Booker («Букер»), которым Армия США хотела усилить пехотные подразделения, провалился из-за слишком большой массы. О ключевых недостатках машины вспомнил обозреватель 19FortyFive Кристиан Орр.

M10, который должен был стать первой полностью новой боевой машиной американских вооруженных сил за последние 40 лет, мог дополнять боевые машины пехоты Bradley за счет мощного вооружения. Однако «Букер» оказался слишком тяжелым.

«От программы Booker пришлось отказаться из-за чрезмерной массы: при весе в 42 тонны он был слишком тяжелым для роли легкого танка, который можно было бы доставлять по воздуху, и имел вес основного танка, но без танковой защиты», — пишет Орр.

Также у M10 были проблемы с вентиляцией боевого отделения, которое заполнялось токсичными газами после выстрела.

Гусеничная машина с экипажем из пяти человек получила орудие M35 калибра 105 миллиметров, а также пулеметы M2 и M240. В основе танка лежит шасси боевой машины ASCOD 2. Дизельный двигатель мощностью 800 лошадиных сил обеспечивает максимальную скорость более 60 километров в час.

В июне 2025 года стало известно, что Армия США официально отменила программу M10 Booker. На разработку и организацию мелкосерийного производства потратили более миллиарда долларов.

