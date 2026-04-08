Исполнить РЭБ: в войсках созданы антидроновые «пожарные команды»

Новые мобильные группы радиоэлектронной борьбы помогут обезопасить целые районы от БПЛА противника

В российских войсках созданы антидроновые «пожарные команды» — мобильные группы радиоэлектронной борьбы. Комплексы РЭБ, установленные на пикапах, позволят создать защитный купол от БПЛА противника на достаточно большой территории. Такая тактика борьбы с дронами позволит оперативно обезопасить тот или иной участок фронта, прикрыть прифронтовой поселок или важный объект от воздушных атак, уверены военные эксперты.

«Электронщики» на пикапах

В войсках сформированы мобильные группы радиоэлектронной борьбы. Их основная задача — обнаружить FPV-дроны противника и посадить их до нанесения удара. Специальные детекторы находят БПЛА, а аппаратура радиоэлектронной борьбы позволяет создать купол помех над достаточно большой территорией, рассказали источники «Известий» в Минобороны России.

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев Источник изображения: iz.ru

Мобильные группы РЭБ передвигаются на пикапах повышенной проходимости. В кузове автомобиля размещаются переносной комплекс РЭБ, бензиновый генератор для подачи электричества к аппаратуре, боекомплект и запасные канистры с топливом, пояснили собеседники издания.

В состав такой группы входит несколько человек. При необходимости они выдвигаются на автомобиле в район, где ожидается атака БПЛА, разворачивает комплекс РЭБ и начинает мониторить небо с помощью специальных дрон-детекторов.

Комплекс РЭБ включают при обнаружении беспилотников противника. Во время работы он подавляет канал связи дрона, после чего тот теряет направление и падает вниз, отметили собеседники издания.

Мобильные группы прикрывают не только войска, но и населенные пункты в ближнем тылу. Они стараются действовать на опережение: определяют вероятные направления нанесения ударов и заранее выдвигаются на дежурство. Это помогает им отразить атаки врага до того, как его беспилотники прорвутся вглубь наших позиций, пояснили собеседники издания.

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев Источник изображения: iz.ru

— Мобильные группы РЭБ нельзя использовать где-то подолгу, — рассказал «Известиям» инструктор по подготовке операторов БПЛА Сергей Курапов. — Их главный козырь — это внезапность. Они должны в нужном районе «уложить» на землю дроны противника и быстро покинуть его. Иначе их заметят средства радиоэлектронной разведки и противник нанесет ответный удар.

Новые группы будут эффективны против дронов, которые управляются по радиосвязи, а при определенных условиях — и против аппаратов на «Старлинке», отметил эксперт.

По этой причине новые подразделения должны прикрывать мобильные огневые группы (МОГ) с зенитным стрелковым оружием. Они позволят отбить атаку дронов, которые управляются по оптоволоконному кабелю и не подвержены воздействию средств РЭБ.

Без комплексов РЭБ нельзя эффективно вести боевые действия или защищать важные объекты, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Кнутов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

— С дронами нужно бороться комплексно, — разъяснил он. — Антидроновая оборона должна строиться на использовании РЭБ, стрелковых средств поражения, дронов-перехватчиков, и зенитной артиллерии. При борьбе с аппаратами самолетного типа надо задействовать комплексы ПВО ближнего радиуса действия.

Причем средства РЭБ играют одну из основных ролей, отметил эксперт. Если частоты, на которых работают беспилотники ВСУ, определены точно, то наши комплексы могут посадить все радиоуправляемые украинские БПЛА в нужном районе.

Появление таких групп продиктовано временем, рассказал «Известиям» заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник Андрей Кошкин.

— В зависимости от комплексов РЭБ они будут эффективны не только на фронте или в прифронтовой зоне, но и в глубоком тылу при защите промышленных объектов, тех же нефтеперегонных заводов, — отметил он.

Смертельное соперничество РЭБ и дронов

Сейчас в зоне специальной военной операции разворачивается гонка средств радиоэлектронной борьбы с БПЛА — причем как тактических, так и самолетного типа дальнего радиуса действия, объяснил Юрий Кнутов.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

— Дроны противника примерно раз в три месяца меняют частоты, на которых работают, и проводят другие улучшения, — отметил он. — Наши бойцы их определяют и перенастраивают системы радиоэлектронной борьбы, выявляют другие слабые места.

Причем российская армия имеет опыт построения сильной зональной обороны против дронов — имеется в виду система «Купол Донбасса», отметил Юрий Кнутов.

Она в том числе построена на многочастотной системе подавления радиоканалов управления и навигации противника, что позволяет эффективно воздействовать на приемные устройства беспилотников врага.

— Если бы такой системы не было, то проблем было бы в десятки раз больше, — отметил Юрий Кнутов.

Стрелки по БПЛА

Способы борьбы с БПЛА противника постоянно совершенствуются. На территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей при военных комендатурах были сформированы новые мобильные огневые группы, которые отвечают за обнаружение и уничтожение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника, писали «Известия».

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

Эти группы вооружены зенитными установками, крупнокалиберными пулеметами и гладкоствольными ружьями. Всё тяжелое вооружение установлено на мобильные платформы, что позволяет быстро реагировать на угрозы.

Подразделения входят в состав военных комендатур и отвечают не только за защиту военной инфраструктуры, но и за безопасность населенных пунктов, где остаются мирные жители.

Бойцы таких групп проходят обязательное обучение на полигонах, где получают навыки применения оружия и антидроновой аппаратуры. Важный аспект подготовки — психологическая устойчивость. «Охотники за дронами» должны быть готовы к атакам и не поддаваться панике. Программа подготовки постоянно обновляется с учетом боевого опыта и изменений в тактике противника.

Богдан Степовой