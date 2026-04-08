Ограничение видимости: зачем США блокируют спутниковые снимки Ближнего Востока

Запрет на их публикацию не только создаст сложности Ирану, но и позволит Вашингтону скрыть военные неудачи, полагают эксперты

Решение американской компании Planet Labs о прекращении публикации актуальных спутниковых снимков зоны конфликта на Ближнем Востоке кардинальным образом не повлияет на ход войны, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. Ирану станет сложнее отслеживать перемещение мобильных комплексов, авиации на аэродромах и маневры сухопутных групп, но координаты военных баз, НПЗ и других объектов критической инфраструктуры им и так известны. Помимо попытки лишить Тегеран оперативных данных, за решением США может стоять желание Пентагона замолчать собственные потери и последствия ударов по гражданским объектам в Иране.

Как меняется тактика в зоне конфликта

Компания Planet Labs 5 апреля прекратила распространение спутниковых снимков высокого разрешения территории Ирана и других стран, вовлеченных в конфликт. Решение объяснили соответствующей просьбой, которая поступила со стороны правительства США всем поставщикам данных со спутников.

В начале марта Planet Labs уже ограничивала доступ к этим снимкам — они начали публиковаться с двухнедельной задержкой. Теперь же их распространение приостановлено полностью и на неопределенный срок — до окончания конфликта. Ранее еще один игрок на этом рынке — американская компания Vantor — также ограничила доступ к своим спутниковым снимкам Ближнего Востока, объяснив это «защитой союзных сил и гражданского населения».

Planet Labs, базирующаяся в Сан-Франциско, располагает группировкой из более чем 200 аппаратов Dove. Эти миниатюрные спутники позволяют ежесуточно получать полное изображение поверхности Земли с разрешением 3,5 м.

Военный эксперт Дмитрий Корнев полагает, что запрет на публикацию этих снимков может создать Тегерану определенные сложности, но не подорвет его обороноспособность.

Спутниковый снимок аэропорта Мехрабад в Тегеране до и после авиаудара США

— Координаты стационарных объектов — баз, заводов и узлов инфраструктуры — известны заранее. Для нанесения ударов по ним Ирану не требуются ежедневные обновления. Основная проблема заключается в потере оперативности: Тегеран лишается возможности оперативно отслеживать перемещение мобильных комплексов, авиации на аэродромах и маневры сухопутных групп, — пояснил он «Известиям».

По мнению эксперта, это создает для Израиля и США временное преимущество. Отсутствие свежих снимков позволит им использовать средства маскировки и развертывать ложные позиции. Из-за чего часть иранского ракетного потенциала может быть потрачена на имитационные цели.

Почему военные цели Ирана остаются доступными для удара

Собственная спутниковая группировка Ирана сейчас находится в зачаточном состоянии, не может обеспечить необходимую частоту пролетов и качество изображения, чтобы полноценно заменить коммерческие сервисы, отметил Дмитрий Корнев.

Однако американские компании, на которые давит Пентагон, — не монополисты, рынок дистанционного зондирования Земли сегодня предельно разнообразен, рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Есть несколько европейских сервисов. Например, разработанная Национальным космическим агентством Франции сеть SPOT. Компания Airbus эксплуатирует группировку оптических спутников Pléiades. Китайские коммерческие спутники также делают снимки, сопоставимые по качеству с американскими. Вопрос лишь в политической воле Пекина — в каком объеме и с какой детализацией он готов делиться данными по конкретным районам.

— Вашингтон способен надавить на европейских партнеров, но не в силах контролировать азиатский сегмент. Вопрос лишь в политической воле Пекина, в том, даст ли он Тегерану доступ к свежим снимкам с высокой степенью детализации, — считает Алексей Леонков.

Потенциальным поставщиком высокоточных сведений, по его мнению, может быть и Россия.

— В условиях ограниченности собственной орбитальной группировки и возможных проблем с получением коммерческих снимков возрастает роль беспилотников. Иран активно использует разведывательные модификации дронов, включая семейство «Шахед», которые способны передавать данные в режиме реального времени, — подчеркнул Дмитрий Корнев.

Кроме того, для эффективного решения задач целеуказания Иран создал в регионе разветвленную сеть прокси-сил, которые занимаются верификацией объектов на местности, отметил Алексей Леонков. По сути, это информаторы из числа местных жителей, которые могут подтвердить наличие военной техники и личного состава США и Израиля в конкретных точках. Этой информации вполне достаточно для точного применения баллистических ракет средней дальности, полагает эксперт.

Зачем Пентагону информационный вакуум

Главная причина запрета на публикацию спутниковых снимков может быть далека от сугубо военных задач, полагают эксперты. Ограничение выгодно администрации Дональда Трампа и с точки зрения контроля над информационной повесткой. В отсутствие независимых визуальных подтверждений тех или иных новостей экспертному сообществу, политикам и журналистам будет крайне сложно давать объективную оценку эффективности военных действий США. То есть это способ избежать подкрепленной конкретными доказательствами критики и минимизировать репутационные риски в случае военных просчетов, считают эксперты.

В частности, свободный доступ к снимкам позволял любому пользователю увидеть реальное состояние флота США или повреждения систем ПРО, таких как THAAD, которые Пентагон официально пытался замалчивать.

— Сейчас идет кампания по зачистке информационного поля, чтобы результаты военных неудач не становились достоянием общественности через пару часов после инцидента, — считает Алексей Леонков.

Военный эксперт Вадим Козюлин напомнил, что при массированных атаках неизбежно страдает мирное население. Только 6 апреля в результате ударов США и Израиля по территории Ирана погибли 34 человека, сообщили местные власти. Трагедии зафиксированы в провинциях Исфахан и Хормозган, а также в пригородах Тегерана. Под удар попал и дата-центр Технологического университета имени Шарифа, где базируется национальная платформа ИИ.

— Ограничивая доступ к независимым снимкам «до и после», Вашингтон пытается купировать обвинения в нарушении международного гуманитарного права. Это создание условий для монополии на правду, где верифицировать потери или доказать факт военных преступлений станет значительно сложнее, — резюмировал Козюлин.

Запрет на публикацию свежих спутниковых снимков не вызовет коренной перелом в боевых действиях, но прозрачность конфликта для мирового сообщества существенно снизится. По мнению экспертов, США просто пытаются «выключить свет» в комнате, где происходит то, что они не хотели бы показывать миру.

Юлия Леонова