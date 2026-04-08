Пилотный проект: на что способен робокомплекс «Омич»

Наземный робототехнический комплекс «Омич» начал массово поставляться в войска для применения в зоне СВО, выяснили «Известия». Эта система совмещает в себе преимущества беспилотника и вездехода на гусеничном ходу. При этом человек может управлять ей как удаленно, так и находясь непосредственно на платформе. Корреспондент «Известий» опробовал НРТК «Омич» на полигоне 242-го гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа, оценил мягкость его хода, но обратил внимание и на вещи, которые требуют доработки.

Комплекс «Омич»

Управлять наземной беспилотной машиной сложнее, чем летательным аппаратом. Необходимо следить за бездорожьем и угадывать характеристики грунта, замечать любые препятствия, а в зоне боевых действий — еще и мины. Кроме того, аппарат двигается по рельефу и при потере сигнала не может подняться выше или ниже, облететь препятствие. Соответственно, усложняются и требования к размещению антенн и пунктов управления.

Другая не столь очевидная проблема связана с логистикой. Сами НРТК — это не полноценные транспортные средства, и для их перевозки нужны дополнительные автомобили и прицепы, транспорт для самих операторов. Над тем, как оптимизировать экономику внедрения различных роботизированных платформ, сейчас работают во всех армиях мира. Один из перспективных вариантов: наличие у НРТК режима вторичного управления водителем, который может находиться на платформе. В России подобное реализовали на модели «Омич».

— «Омич» поступил к нам в прошлом году для изучения работы и возможности применения на линии боевого соприкосновения. Машина хорошо себя зарекомендовала в подвозе боекомплекта, личного состава и вывозе раненых. Ее характеристики позволяют везти порядка 400 кг, но максимально — до 700 кг. А в прицепе еще до 500 кг, если объем груза где-то кубометр, — рассказывает старший инструктор беспилотных систем с позывным Кочевник.

Он показывает «Омич», и сразу бросается в глаза его главное отличие от других моделей — наличие стойки ручного управления над грузовой платформой. То есть эта гусеничная машина на определенных отрезках дороги или при таких задачах, как вывоз раненых, может становиться пилотируемой.

Мягкий ход и экономичный режим движения

Оператор демонстрирует управление «Омичем» — оно за счет отсутствия коробки передач, ненужной для техники с электродвигателем, предельно простое: надо только привыкнуть к тому, что поворот осуществляется не рулем, а кнопками. Занимаю место оператора и пробую управлять в движении. Надо сказать, что мягкость хода превосходит ожидания — в таких машинах подвеска обычно очень жесткая, но в данном случае она буквально «съедает» рельеф.

Поняв, что бояться нечего, начинаю прибавлять скорость, и «Омич» очень резво разгоняется. Но оператор хлопает сзади по плечу и показывает на индикатор заряда батареи: экономичный режим движения — около 18 км/ч, как уже выяснили в процессе опытов на полигоне. При такой скорости груженая машина проезжает порядка 19 км по бездорожью без включения генератора. Естественно, что возможность перехода на работу от генератора значительно увеличивает радиус действия, но тогда теряется почти полная бесшумность движения. Мы, например, на ходу спокойно переговариваемся на разных скоростях, не повышая голоса. Когда на «Омиче» едет личный состав, бойцы могут слышать возможный подлет БПЛА не намного хуже, чем при движении пешком.

— Самая лучшая проходимость среди НРТК, которые я использовал, у «Омича». У него очень хорошая база, она высокая, и все детали шасси металлические, а раньше были с использованием пластика. Такие шасси сейчас ставят и на НРТК «Курьер» нового поколения. Донецкую липкую грязь месит прекрасно, хороший клиренс, и она проезжает, — говорит Кочевник.

Наш собеседник рассказывает о том, как при разных нагрузках и в разных ситуациях проводили тесты этой машины, и хвалит ее механику и камеры. Но главное, что интересно в этом проекте, — управление. Насколько оправданно наличие ручного и дистанционного варианта у одной машины?

— Хорошо, что им можно управлять самому. Как бы мы ни смотрели с «птички» сверху и в камеры, мы можем не заметить препятствия или мины, которые человек за рулем увидит. Если же есть необходимость проехать без человека, подключаются штатные антенны, и на них можно проехать несколько километров в зависимости от местности. Однако, когда человек за рулем, машина проезжает дальше и быстрее. Но мы бы хотели, чтобы производитель посмотрел управление и сделал его на тех частотах, на которых летают сейчас FPV. Это позволит использовать нам уже имеющуюся инфраструктуру, — рассказывает Кочевник.

Но сразу отмечает, что частоты управления отличаются между направлениями и меняются со временем, это тоже необходимо учитывать.

Интересно, что, предусмотрев ручное управление, производитель не сделал рабочего места для оператора, и сидеть нужно на ящике из-под снарядов. Видимо, расчет был на то, что при полной загрузке оператор сидит на перевозимом грузе, но лучше было бы предусмотреть какой-то вариант откидного «седла» — это несложно и значительно расширило бы возможности. Как гусеничный мини-тягач «Омич» уже сегодня неплох. А вот его вторая, беспилотная ипостась еще будет дорабатываться по мере применения. Но это для современных беспилотных систем достаточно распространенная ситуация при внедрении.

Дмитрий Астрахань