Американский дрон STUD способен взлететь за 2 секунды из сложенного состояния

Американские разработчики создали особый дрон, основной отличительной особенностью которого является скорость развёртывания. Это один из важнейших факторов, особенно в условиях современных конфликтов высокой интенсивности, когда зачастую выигрыш даже в секунде-другой даёт тактическое преимущество над противником.

В данном случае речь идёт о дроне STUD, который разработан компанией XDOWN. Он способен переходить из сложенного состояния в стадию полёта всего за две секунды.

По сути, STUD – квадрокоптер. Его винты находятся в «хвостовой» части на складывающихся держателях. В средней части дрона – монокрыло, а в передней – камеры и датчики.

STUD – аббревиатура, переводимая с английского как «малый тактический беспилотный аппарат». Как заявляет разработчик, оператор способен в одном рюкзаке переносить до 12 таких БПЛА.

Из сообщения производителя:

После включения питания БПЛА запускается вручную, после чего его бортовые роторы немедленно включаются для стабилизации и управления полётом.

Как отмечается, достаточно нажать кнопку включения и буквально бросить дрон, как он начинает управляемый полёт.

Названы и основные параметры и характеристики дрона. Его длина составляет 44,5 см, ширина – 8 см. Вес дрона не превышает 2,7 кг. При этом его грузоподъёмность составляет порядка 800 граммов.

Коптер развивает скорость до 305 километров в час, имеет дальность полета до 64 км на одном заряде батареи. Продолжительность полёта не превышает 17 минут в стандартной конфигурации элемента питания.

Выполняет широкий спектр задач: сбор разведывательной информации, наблюдение и рекогносцировка, нанесение высокоточных ударов, противодействие другим беспилотным летательным аппаратам и ведение радиоэлектронной борьбы.

Производитель:

Может применяться для борьбы с живой силой и бронетехникой.
