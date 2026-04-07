Москва предупредила Прибалтику об ответе за открытое небо для украинских БПЛА

Москва предупредила страны Прибалтики, что на открытое воздушное пространство для украинских беспилотников последует ответ от России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Литва, Латвия и Эстония получили специальное предупреждение от России в ответ на принятое решение открыть свое небо для пролета украинских беспилотников, атакующих российские порты на Балтике. По словам Захаровой, если у прибалтов хватит ума, то они к предупреждению прислушаются, а если решат продолжать свою политику, то последует ответ. Каким он будет, представитель МИД не уточнила.
Ранее появилась информация, что прибалтийские лимитрофы открыли свое воздушное пространство для украинских беспилотников, позволяя им избегать российской ПВО и атаковать российские порты на Балтике. Это сразу же привело к увеличению количества атаковавших северо-запад России украинских БПЛА. Прибалты, между тем, обвинения отвергали, но затем последовали заявления в адрес Киева с требованием «не допускать» появления украинских дронов над тремя республиками. Правда, всё это подавалось как «случайные» залеты дронов через границу после работы российских систем РЭБ.