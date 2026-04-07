Военное обозрение

Москва предупредила Прибалтику об ответе за открытое небо для украинских БПЛА

Источник изображения: topwar.ru

Москва предупредила страны Прибалтики, что на открытое воздушное пространство для украинских беспилотников последует ответ от России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Литва, Латвия и Эстония получили специальное предупреждение от России в ответ на принятое решение открыть свое небо для пролета украинских беспилотников, атакующих российские порты на Балтике. По словам Захаровой, если у прибалтов хватит ума, то они к предупреждению прислушаются, а если решат продолжать свою политику, то последует ответ. Каким он будет, представитель МИД не уточнила.

Упомянутым странам было сделано соответствующее предупреждение. Если у них, у этих режимов этих стран, ума хватит, они прислушаются. Если нет, тогда будут дело иметь с ответом.

Ранее появилась информация, что прибалтийские лимитрофы открыли свое воздушное пространство для украинских беспилотников, позволяя им избегать российской ПВО и атаковать российские порты на Балтике. Это сразу же привело к увеличению количества атаковавших северо-запад России украинских БПЛА. Прибалты, между тем, обвинения отвергали, но затем последовали заявления в адрес Киева с требованием «не допускать» появления украинских дронов над тремя республиками. Правда, всё это подавалось как «случайные» залеты дронов через границу после работы российских систем РЭБ.

