Новый турбовинтовой самолет Ил-114-300 готов занять место старых Ан-24: летные испытания завершены

Сертификация ожидается уже в мае

Российский пассажирский турбовинтовой самолет Ил-114-300 завершил летные испытания и вышел на этап сертификации. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов в кулуарах Международного транспортно-логистического форума. По словам министра, пакет доказательной документации уже передан в «Авиарегистр». Сертификацию самолета ожидают в мае, а передача трех бортов запланирована уже в этом году.

Ил-114-300 рассматривается как один из ключевых самолетов для обновления парка региональной авиации в России. Он должен заменить на внутренних линиях устаревшие Ан-24, а также иностранные турбовинтовые самолеты аналогичного класса — ATR72 и Bombardier Dash 8.

Особый упор делается на эксплуатацию в сложных условиях. Самолет способен работать с небольших аэродромов, включая площадки с короткими и грунтовыми взлетно-посадочными полосами, что делает его особенно важным для регионов с ограниченной транспортной доступностью. Кроме того, Ил-114-300 планируют использовать в арктических районах и в условиях низких температур.

Алиханов также сообщил, что власти прорабатывают механизм льготного финансирования для закупки второй партии самолетов и создания постоянной схемы поддержки льготного лизинга для авиакомпаний. Это должно помочь ускорить обновление регионального флота и упростить переход перевозчиков на новые российские машины.