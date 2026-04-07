Ростех создал аэростат мобильной связи.

Летательный аппарат позволяет решить проблему связи в зонах с плохим покрытием

Специалисты холдинга «Росэл» Госкорпорации Ростех разработали аэростат, который позволяет решить проблему связи в зонах с плохим покрытием. При этом, в отличие от передвижных базовых станций, за счет подъема радиомодуля в воздух рельеф местности практически не влияет на качество связи. Первый аппарат уже прошел тестовую эксплуатацию на сетях связи.

«Аэростат поднимается на несколько сотен метров над землей, закрепленный на удерживающем устройстве, чтобы не улететь. Это автомобильная платформа, к которой он пристегнут тросами. Установленный на летательном аппарате радиомодуль с широконаправленной антенной позволяет обеспечить мобильную связь в радиусе 10 километров со скоростью 30 Мбит/сек», — сказали в Ростехе.

Решение может быстро закрыть проблемы со связью в отдаленных, малонаселенных и труднодоступных районах, в местах работы добывающих компаний, в зонах ЧС, а также над различными акваториями, в местах массовых мероприятий — спортивных состязаний, фестивалей и т. д.

Привязной аэростат «Росэла» имеет объем оболочки 240 кубических метров и может поднять полезную нагрузку до 45 кг на высоту до 300 метров. Изделие может находиться в рабочем состоянии на высоте до одного месяца. Питание радиомодуля ведется по композитному кабель-тросу.