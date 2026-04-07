В Китае разрабатывают высокоэффективный дрон из бамбука

Дрон из бамбука

Китайские инженеры из Школы гражданской авиации Северо-Западного технического университета, занимающиеся разработкой экологичных БПЛА, создают дрон с бамбуковым каркасом.

Как известно, бамбук очень легкий и невероятно прочный материал, казалось бы, идеально подходящий для беспилотников. Но в процессе испытаний выяснилось — бамбуковые конструкции, в отличие от изготовленных из композитных материалов, под нагрузкой генерируют низкочастотные вибрации от 8 до 20 Гц, которые создают проблемы для систем управления полетом. Для их решения исследователи разработали специальную плату управления на основе чипа промышленного класса, интегрировав в нее систему с двумя инерциальными измерительными блоками. Плюс к этому, исследователи переработали алгоритмы управления с учетом конструктивных особенностей бамбука. В результате, полет «бамбуковых» беспилотников стал более плавным и стабильным даже при наличии вибраций. Инженеры тщательно настроили расширенный фильтр Калмана (алгоритм в области статистики и теории управления — прим. ред. Техкульт), что позволило снизить вибрацию и сократить задержку управления с 15-20 мс до 8-10 мс, увеличить скорость реакции на команды и сохранить стабильность полета.

