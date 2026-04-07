В Китае испытывают самый тяжелый грузовой дрон в мире

CY-8

В Китае начались испытания транспортного беспилотника Changying-8 (CY-8), который по заявлению разработчиков является самым тяжелым в мире. Он сочетает в себе высокую грузоподъемность и способность взлетать с коротких ВВП длинной около 500 м.

Первый 30-минутный полет состоялся во вторник. Как сообщила китайская государственная телекомпания CCTV, в ходе испытаний были протестированы ключевые бортовые системы — авионика, силовые установки и интеллектуальная система управления полетом. Для разбега ему понадобилось всего 280 метров. CY-8 отличается размерами и выдающейся грузоподъемностью: длина — 17 м, размах крыльев — 25 м, вес — 3,5 т, грузоподъемность — 3,5 т, объем грузового отсека — 18 куб. м. Дрон оснащен двумя ТВД, обеспечивающими короткие взлет/посадку. CY-8 предполагается использовать в военных целях — в частности, для выполнения разведывательных миссий, а также для экстренной связи, мониторинга погоды, логистики и оказания помощи пострадавшим от стихийных бедствий.

Александр Агеев