"Яйцо-убийца" спецназа США участвовало в спасении пилота F-15E

В спасении одного из членов экипажа сбитого иранцами F-15E активное участие приняли вертолеты MH-6 Little Bird ("Маленькая птичка"), имеющие также прозвище Killer Egg ("Убийственное яйцо" или "Яйцо-убийца"), полученное за характерную форму фюзеляжа. Четыре винтокрылые машины были доставлены двумя самолетами специального назначения MC-130J Commando II.

Именно одна из них сняла с вершины горы прятавшегося в расщелине летчика и доставила его на развернутый полевой аэродром.

Однако "сто тридцатые" не смогли взлететь. По одной из версий, они получили сильные повреждения от огня атаковавших этот район сил Корпуса стражей исламской революции, по другой, колеса транспортников завязли в грунте, в результате тяжелые четырехдвигательные машины не смогли сдвинуться с места.

Поэтому участвующему в операции спецназу "Дельта" пришлось их подорвать. Также были уничтожены и "вертушки". Через некоторое время по району, где находилась поврежденная техника, нанесла удар собственная авиация.

MH-6 являются последней модификацией OH-6 Cayuse, совершившей первый полет еще в 1963 году. Они активно использовались во время агрессии США во Вьетнаме. Такие вертолеты часто мелькают в документальных и художественных фильмах о той войне. Известно, что из 1422 единиц было потеряно рекордное количество - 964 штук. При этом погибли 484 члена экипажей.

Серийное производство "Маленьких птичек" началось в 1980 году. Они имеют более мощные газотурбинные двигатели: 285-317 л.с. на предшественниках и 425 л. с. - на последней модификации.

Крейсерская скорость - 250 км/час, максимальная - 282 км/час. Радиус действия - 430 км. Практический потолок - 5 700 метров.

Вертолет имеет небольшие вес и размеры: максимальная взлетная масса - 1 406 кг, длина с вращающимися винтами - 9,8 метра, длина фюзеляжа - 7,5 м, ширина фюзеляжа - 1,4 метра, высота с винтами - 3 метра.

При этом, кроме двух членов экипажа, он может брать на борт еще 6 человек и более 680 кг груза.

Создано более десяти версий, в том числе существуют образцы, предназначенные для осуществления огневой поддержки. Например, AH-6 вооружается 12,7-мм пулеметами GAU-19 и многоствольными 7,62-мм M134 Minigun. Также на них могут подвешиваться блоки для запуска 70-мм ракет Hydra, противотанковых управляемых AGM-114 Hellfire и боеприпасов "воздух-воздух" Stinger.

Несмотря на очень слабую защиту, "Убийственные яйца" из-за своей высокой маневренности и компактности пользуются популярностью у многих союзников США - они находятся на вооружении трех десятков стран мира. Их производство было прекращено в минувшем году.

Алексей Моисеев