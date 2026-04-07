«Матом пролив не откроешь». Что стоит за нецензурными угрозами Трампа Ирану?

Полковник Ходаренок назвал недопустимым обращение Трампа к Ирану

Президент США Дональд Трамп в нецензурной форме обратился к Ирану, потребовав открыть Ормузский пролив, и пригрозил ударами по инфраструктуре. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок разбирался, почему США до сих пор не завладели проливом и какие действия последуют за очередным ультиматумом главы Белого дома.

Президент США в соцсети Truth Social приказал Ирану открыть Ормузский пролив и пригрозил ударами, заявив, что 7 апреля для республики настанет «День мостов» и «День электростанций».

«Во вторник в Иране будет «День электростанций» и «День мостов» — все в одном. Такого вы еще не видели!!! Откройте гребаный пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, иначе будете жить в аду — просто смотрите!» — такое сообщение выложил в Truth Social Дональд Трамп.

Давайте разбираться с этим ультиматум по пунктам.

Почему до сих пор не захватили пролив?

Самое удивительное в войне США и Израиля с Ираном заключается, наверное, в том, что Вашингтон в первые часы и дни операции «Эпическая ярость» не установил контроль над Ормузским проливом. Первоначально «Газета.Ru» предполагала, что военные действия будут развиваться именно в этом направлении.

С полными на то основаниями (именно с военной точки зрения) мы полагали, что Соединенные Штаты с началом военных действий проведут операцию по овладению Ормузским проливом и установят свой контроль над одним из самых важных морских путей в мире. К этому Вашингтон, по мнению издания, императивно побуждала складывающаяся обстановка.

Позволить Ирану хотя бы частично устанавливать правила прохода торговых судов через этот стратегически важный водный путь, через который поставляются до трети сжиженного природного газа и почти четверть потребляемой в мире нефти, Соединенные Штаты и их союзники решительно не должны были.

Ожидалось, что ВМС и Морская пехота США неизбежно захватят проливную зону. Задача в этом случае стояла бы так: овладеть островными территориями в зоне Ормузского пролива, важными районами побережья Ирана, военно-морскими и авиационными базами в этом районе и другими важными оперативно-стратегическими объектами Исламской Республики.

На стороне ВС США были все показания к проведению подобной операции — внезапность, господство в воздухе, в эфире и на море, все необходимые силы и средства, и тут на тебе — никаких решительных действий.

И обладая самым мощным военно-морским флотом в мире, самой многочисленной и прекрасно оснащенной морской пехотой, президент США так и не решился на захват пролива.

В этом случае неизбежно возникает вопрос к руководству Белого дома: а зачем вам тогда в принципе такой флот и такая морская пехота? И несколько слов сугубо для Трампа: «А ведь второй такой возможности, господин президент, у вас уже не будет. И зачем вы тратили гигантские суммы американских налогоплательщиков на флот и морскую пехоту, если не реализовали единственную возможность в этой войне показать всю их мощь и возможности?»

А ведь реальный шанс у главы Белого дома захватить этот своеобразный Гибралтар и Босфор Персидского залива и объявить себя властелином Индийского океана был. Но на данном этапе как-то не задалось. А поскольку фактор внезапности сегодня уже утрачен (а это одно из главных слагаемых успеха на войне), то в настоящее время овладение этим морским путем может сопровождаться для ВМС США и Морской пехоты весьма чувствительными потерями.

Смена позиций

К слову говоря, позиция по Ормузскому проливу у Трамп менялась по несколько раз за сутки. В частности, в своем обращении к американской нации он говорил:

«Те страны, что получают нефть через Ормузский пролив, должны сами о нем позаботиться. Они должны его лелеять. Забрать себе и лелеять... Мы поможем, но они должны взять на себя инициативу по защите нефти, от которой так отчаянно зависят».

То есть глава Белого дома призвал государства, которые зависят от поставок нефти через пролив: «Отправляйтесь в пролив и просто заберите его, защитите и используйте сами».

И практически в этом же обращении Трамп говорит: «Когда этот конфликт закончится, пролив откроется естественным образом. Он просто откроется сам собой».

А всего через несколько дней глава Белого дома в нецензурной форме требует от Ирана: «Откройте гребаный пролив, иначе будете жить в аду!» Можно не сомневаться, к подобному ультиматуму (тем более в таких формулировках) Иран отнесется положительно, причем исключительно от слова «положить».

Напомним в этом случае классическое: «Юпитер, ты сердишься — значит, ты не прав». Стало быть, у Трампа в споре с Ираном не хватает весомых аргументов.

Есть весьма существенные вопросы и к самой форме обращения. Для Верховного главнокомандующего Вооруженными силами США и президента страны подобное обращение к противнику все-таки недопустимо.

И опять обратимся к классике. «Враги у вас должны быть только такие, которых бы вы ненавидели, а не такие, чтобы их презирать. Надо, чтобы вы гордились своим врагом; тогда успехи вашего врага будут и вашими успехами» (Фридрих Ницше). И отечественное (Александр Суворов): «Никогда не презирайте вашего неприятеля, каков бы он ни был, и хорошо узнавайте его оружие, его образ действовать и сражаться. Знай, в чем сила и слабость врага».

Читал ли Трамп подобные книги — вопрос открытый. Не похоже, чтобы он изучал их с карандашом в руках.

И в заключении вновь о том, кто в конечном итоге будет владеть Ормузским проливом. Сам по себе этот важнейший морской путь не откроется.

Объединенные военно-морские силы европейских государств морскую операцию по овладению проливной зоной провести в настоящее время не могут. Да и таких сил сегодня у них нет. США по-прежнему технически в состоянии захватить пролив, но для этого необходимы не мат и угрозы, а реальная боевая работа. Но, судя по всему, Трамп на подобную операцию в этом конфликте уже не решится.

Михаил Ходаренок

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).