Войти
РИА Новости

Минобороны подготовило проект указа, упрощающего экспорт вооружения

141
0
0
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

МО РФ предлагает урегулировать экспорт не востребованного ведомством вооружения

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Минобороны предлагает урегулировать порядок экспорта вооружения и военной техники, не востребованных российской армией, следует из проекта указа президента РФ, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Проект разработан во исполнение поручения главы государства по снятию избыточных ограничений осуществления внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения в части неурегулированности порядка экспорта инициативных разработок вооружения и военной техники, созданных российскими организациями без государственного заказчика, пояснили в Минобороны.

"Внести в пункт 1 приложения к Указу Президента Российской Федерации от 10 сентября 2005 года № 1062 "Вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами" следующие изменения: подпункт "к" изложить в следующей редакции: "к) утверждает тактико-технические требования к образцам вооружения и военной техники, планируемым для поставок на экспорт, тактико-технические характеристики и экспортную комплектацию продукции военного назначения, основные параметры научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по ее созданию (модернизации), а также согласовывает объем информации о тактико-технических характеристиках продукции военного назначения или об основных параметрах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по ее созданию (модернизации), сообщаемой иностранным заказчикам", - следует из проекта документа.

Помимо этого, ведомством предлагается дополнить приложение к указу президента РФ подпунктами "к2", "к3" и "к4" в следующей редакции:

"к2) согласовывает в определенном им порядке тактико-технические требования к образцам вооружения и военной техники, создаваемым российскими организациями в инициативном порядке без государственного заказчика для поставок на экспорт;

к3) выдает по запросам федеральных органов исполнительной власти заключения об отнесении или неотнесении продукции, предлагаемой к вывозу из Российской Федерации, к вооружению и военной технике в соответствии с утвержденным им порядком;

к4) выдает по запросам федеральных органов исполнительной власти заключения об отнесении или неотнесении технической документации (нормативно-технической, конструкторской, проектной, технологической, эксплуатационной, программной, инструктивно-методической), предлагаемой для вывоза из Российской Федерации, к технической документации, регламентирующей создание, производство, эксплуатацию, боевое применение, модернизацию, ремонт и уничтожение (утилизацию) вооружения и военной техники в соответствии с утвержденным им порядком.

"Указанные полномочия позволят Минобороны России регулировать деятельность по военно-техническому сопровождению поставок на экспорт образцов вооружения и военной техники, не востребованных в Вооруженных силах Российской Федерации", - заявили в российском оборонном ведомстве.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.04 01:52
  • 1
Президент Финляндии о готовности к войне, России и дружбе с Киром Стармером (The Times, Великобритания)
  • 07.04 00:45
  • 1
Комментарий к "Идеальный самолёт не спасёт: Россия сыграла в другую игру"
  • 06.04 21:44
  • 15377
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.04 21:13
  • 984
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 06.04 19:44
  • 115
МС-21 готовится к первому полету
  • 06.04 14:56
  • 0
Комментарий к "Основной прорывной мощью российской армии являются танки, заявили в УВЗ"
  • 06.04 13:55
  • 1
Основной прорывной мощью российской армии являются танки, заявили в УВЗ
  • 06.04 13:45
  • 3
Сроки создания полностью российского спутника связи «сдвинулись»
  • 06.04 13:29
  • 1
БМО-Т могут вооружить дистанционным модулем, сообщили в УВЗ
  • 06.04 13:26
  • 1
«Уран», мы ломим: в России создан наземный дрон для штурмовиков
  • 06.04 13:12
  • 1
203-мм американские САУ M110A2 появились на вооружении украинской армии
  • 06.04 04:12
  • 1
Насколько US Navy (ВМФ) способен обеспечить победу американцев в современной войне?
  • 06.04 03:53
  • 1
Bloomberg узнало о сценарии разблокирования Ормузского пролива без участия США
  • 06.04 02:30
  • 1
Островной инстинкт: как развивается военное сотрудничество РФ и Индонезии
  • 05.04 22:24
  • 1
Комментарий к "Украина и Иран — уже часть мировой войны? Отвечает американский полковник (Pravda, Словакия)"