BAE Systems поставит зенитные артиллерийские установки Tridon Mk.2 ВС Швеции

ЦАМТО, 6 апреля. Компания BAE Systems 2 апреля объявила о подписании с Агентством по МТО ВС Швеции (FMV) контракта на поставку зенитных артиллерийских установок Tridon Mk.2.

Стоимость заказа составляет 180 млн. долл. Представитель BAE Systems 2 апреля сообщил изданию Janes, что поставки комплексов начнутся в 2027 году.

Разработанная BAE Systems Bofors система Tridon Mk.2 представляет собой модернизированную версию 40-мм корабельной артиллерийской установки Bofors 40 Mk.4, размещенную на грузовом шасси Scania Gryphus с колесной формулой 6x6.

В состав комплекса также входят дневные/ночные средства обнаружения и система управления огнем. Система будет применяться для защиты от БЛА, крылатых ракет, авиатехники противника. Кроме того, она может поражать наземные цели, включая бронетехнику, обеспечивая защиту подразделений вооруженных сил и гражданской инфраструктуры. В зависимости от типа цели, выбранных боеприпасов, комплекта датчиков и местности, эффективная дальность поражения Tridon Mk.2 может составлять до 12 км.

Это не первый заказ на поставку систем Tridon Mk.2. В феврале 2026 года министерства обороны Швеции и Дании объявили о размещении заказа на поставку комплексов Tridon Mk.2 для ВС Украины на сумму более 301 млн. долл. Закупка систем осуществляется через FMV. Поставки должны начаться в течение года.

Как сообщал ЦАМТО, ранее Агентство материального обеспечения ВС Швеции уточнило, что закупка комплексов Tridon Mk.2 и систем противодействия БЛА компании Saab реализована в рамках внедрения новой концепции борьбы с БЛА, получившей наименование Gute II. Общая сумма заказов составит 8,7 млрд. шведских крон (916 млн. долл.).

Базовая версия шведской системы борьбы с БЛА Gute была впервые представлена в 2025 году. Она была разработана совместно FMV, вооруженными силами и шведскими компаниями с учетом опыта конфликта на Украине на основе существующих систем. В ее состав вошли система управления огнем, активные и пассивные средства обнаружения и поражения, включая 30- и 40-мм зенитные установки.

В состав новой системы Gute II, в частности, войдут 40-мм зенитные артиллерийские установки Tridon Mk.2 компании BAE Systems Bofors, а также поставляемые Saab комплексы с оснащенными 30-мм пушкой ДУМВ Trackfire ARES (Trackfire Aerial RESponse), системой боевого управления, пассивными и активными датчиками, включая РЛС Giraffe 1X.

В комплект закупки также войдут 24 машины GTP 4х4 повышенной проходимости финской компании SISU, системы радиоэлектронной борьбы. По данным Министерства обороны Швеции, также было подписано соглашение о поставке боеприпасов с компанией Nammo.

Предположительно система будет интегрирована с ранее заказанными ПЗРК RBS-70NG. В то же время, закупаемые ВС Швеции беспилотные летательные аппараты-перехватчики Blaze латвийской компании Origin Robotics в состав Gute II не войдут.

Все компоненты системы должны комбинироваться в зависимости от складывающейся ситуации, угроз и защищаемых объектов. Gute II должна обеспечивать защиту как гражданских, так и военных объектов.