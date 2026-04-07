На Западе назвали ключевое преимущество российского «Багульника-82»

Российская робототехническая платформа «Багульник-82», оснащенная модулем с минометом, позволяет «исключить из уравнения» минометный расчет, который может попасть под ответный огонь. Ключевое преимущество робота назвало западное издание Defence Blog.

Отмечается, что комплекс на гусеничном шасси получил систему автоматического заряжания. После выстрела перезарядку осуществляет манипулятор. Благодаря этому роботизированный миномет ведет огонь без участия расчета. Машиной управляют дистанционно.

«[Робот] может позволить командирам размещать средства неприцельного огня в местах, которые слишком опасны или слишком открыты для занятия пилотируемыми командами», — говорится в публикации.

В марте Министерство обороны России сообщило, что на харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции применяют наземные робототехнические комплексы «Курьер» для снабжения передовых подразделений Вооруженных сил.