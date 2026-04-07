Пакистанские ВМС ввели в строй второй построенный в Турции корвет

В минувшие выходные, 4 апреля, в Карачи состоялась церемония принятия на вооружение корвета "Хайбар" – второго корабля класса "Бабур", построенного в Турции для Военно-морских сил Пакистана. Командующий флотом адмирал Навид Ашраф, выступая на мероприятии, отметил необходимость создания сильного, сбалансированного и технологически развитого флота для защиты морских коммуникаций и государственных интересов.

Он также упомянул, что во время операции "Марка-э-Хак" ВМС Пакистана были готовы потопить индийский авианосец, что вынудило Нью-Дели отвести корабли "в свои, как им казалось, безопасные убежища".

Корвет "Хайбар", Пакистан Pakistan Navy

Кроме того, адмирал Ашраф упомянул о внедрении платформ нового поколения и специализированных технологий, которые позволят ВМС Пакистана наносить удары по критически важной инфраструктуре и военно-морским силам противника. Он добавил, что корвет "Хайбар" и строящиеся подлодки класса "Хангор" увеличат боевую мощь и дальность действия пакистанского флота.

В июле 2018 года командование ВМС Пакистана и консорциум турецких компаний заключили контракт на поставку четырех разработанных в рамках программы MILGEM корветов. Точная стоимость продажи не раскрывалась. По данным СМИ, она составила 1,5 млрд долларов. По условиям сделки, первые два корабля построили в Турции на верфи Istanbul Naval Shipyard, а производство второй пары развернулось в Пакистане.

Головной корвет "Бабур" заложили в Стамбуле в июне 2020 года и спустили на воду в августе 2021 года. В сентябре 2023 года его передали Пакистану. "Хайбар" заложили в мае 2021 года и спустили на воду в ноябре 2022-го.

Корветы "Бадр" и "Тарик", строящиеся в Пакистане, спустили на воду в мае 2022-го и в августе 2023-го соответственно. Их планируют ввести в строй до конца первого квартала 2027 года.

По имеющейся информации, проект турецких корветов типа "Ада" адаптировали к требованиям ВМС Пакистана, включая интеграцию 16-контейнерной вертикальной пусковой установки для зенитных ракет LY-80. В результате размеры корабля несколько увеличились: водоизмещение достигает 2926 тонн, длина корпуса – 108,2 метра, ширина – 14,8 метра, осадка – 4,05 метра.

Оснащенный дизель-газотурбинной силовой установкой типа CODAG корабль развивает скорость до 31 узла. Дальность плавания – 3500 морских миль. Автономность – 15 дней.

Корабли оснащают РЛС с пассивной антенной решеткой SMART-S Mk.2, способной на дальности до 250 км обнаруживать и сопровождать до 500 воздушных и надводных целей, а также системой радиоэлектронной разведки ARES-2NC от турецкой компании Aselsan.

Состав вооружения включает 76-мм артустановку от итальянской группы Leonardo, 35-мм арткомплекс и два 25-мм дистанционно управляемых боевых модуля от Aselsan, а также 324-мм торпеды.