Четвертый фрегат класса "Нилгири" пополнил состав индийского флота

На военно-морской базе в Вишакхапатнаме состоялась церемония ввода в эксплуатацию "Тарагири" – четвертого фрегата класса "Нилгири" ("Проект-17А"/P-17A) и третьего, построенного верфью Mazagon Dock Shipbuilding для ВМС Индии. В мероприятии принял участие министр обороны Раджнат Сингх.

Как отмечает Naval News, глава индийского военного ведомства также опубликовал в соцсетях загадочное сообщение: "Это не слова, а сила, Аридхаман!" Многие индийские СМИ посчитали, что таким образом Раджнат Сингх отреагировал на ввод в эксплуатацию третьей атомной подлодки класса "Арихант", получившей наименование "Аридхаман". Однако официально это информация пока не подтверждена.

Фрегат "Тарагири", Индия Indian Ministry of Defense

Линейка фрегатов проекта P17А стала дальнейшим развитием класса "Шивалик". Новые корабли создаются с широким применением технологий малозаметности, включая радиопоглощающие покрытия, композиционные материалы и "граненую" форму надстроек.

Проект реализуется двумя компаниями – Mazagon Dock Shipbuilders и Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE). По условиям сделки с Минобороны Индии, Mazagon построит для флота четыре фрегата, а GRSE – три.

Головной фрегат нового поколения Mazagon Dock Shipbuilders передала ВМС Индии в январе 2025 года; второй, "Удайгири", – в августе, третий – в ноябре. Еще один корабль этого типа, "Химгири", построили и передали заказчику в прошлом году на верфи GRSE.

Водоизмещение фрегатов класса "Нилгири" – 6670 тонн, длина корпуса – 149 метров, ширина – 17,8 метра, осадка – 5,22 метра. Скорость – 28 узлов, дальность плавания – 5500 морских миль. Экипаж – 226 человек.

В арсенал кораблей включены 76-мм пушка, две 30-мм зенитно-артиллерийские установки АК-630М, два торпедных аппарата, две противолодочные бомбометные установки РБУ-6000, пусковые установки для восьми сверхзвуковых крылатых ракет "Брамос" и для 32 зенитных ракет "Барак-8" израильской разработки.

Что касается подлодки "Аридхаман", то ее спустили на воду еще в ноябре 2021 года. Кроме того, на плаву достраивается четвертая субмарина класса "Арихант". В конструкцию этих двух субмарин внесены различные усовершенствования, а водоизмещение возросло с 6000 до 7000 тонн.

Атомные подлодки с баллистическими ракетами класса "Архихант", Индия HI Sutton / Naval News

Отметим, что головная подлодка "Арихант" вооружена устаревшими баллистическими ракетами K-15, дальность которых ограничена 750 км. Вторая субмарина "Аригхат" осенью 2024 года приступила к испытаниям ракет K-4, способных поражать цели на дистанции до 3500 км. Длина этой ракеты – 10 метров, масса – 20 тонн (боевая часть – 2 тонны).

Предполагается, что третью и четвертую подлодки класса "Арихант" вооружат ракетами следующего поколения K-5 с радиусом действия 5000 км.

