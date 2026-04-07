Военное обозрение

Несёт ракеты BrahMos: ВМС Индии усилены новейшим стелс-фрегатом проекта 17А

Источник изображения: topwar.ru

ВМС Индии приняли на вооружение очередной новейший стелс-фрегат проекта 17А INS Taragiri. Корабль стал четвертым фрегатом этого типа в составе индийских ВМС. Этот новейший стелс-фрегат водоизмещением около 6670 тонн был построен компанией Mazagon Dock Shipbuilders Limited. По словам представителей ВМС Индии, в нем используются передовые стелс-технологии, позволяющие значительно снизить радиолокационную заметность, что обеспечивает кораблям этого типа определенное преимущество в условиях боевых действий.

Фрегаты проекта 17А оснащены системами, предназначенными для отслеживания передвижений противника, обеспечения собственной безопасности и, при необходимости, немедленного реагирования. Эти корабли вооружены ракетными системами BrahMos и зенитными ракетами и способны эффективно вести интенсивные боевые действия.

Являясь глубоко усовершенствованным фрегатом класса «Шивалик», с увеличенным на 500 тонн полным водоизмещением, фрегаты проекта 17А наиболее близко приблизились к классу «эсминец». Благодаря компьютеризации корабля с помощью новых микропроцессорных платформ, численность экипажа удалось уменьшить с 257 до 150 человек, благодаря чему освободились дополнительные внутренние объемы, необходимые для размещения большего количества пусковых модулей с ракетным вооружением.

В то же время из списка корабельных средств ПВО убран присутствовавший на «Шивалике» 4-хканальный ЗРК «Штиль-1» с четырьмя радиолокаторами подсвета целей 3Р90 «Орех». Вместо него на стелс-фрегатах проекта 17А установлены израильские ЗРК Barak-8 с антенным постом многофункциональной РЛС EL/M-2248 MF-STAR.

