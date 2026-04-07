Военный рассказал об эволюции российских дронов «Герань»

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com
Военный эксперт Дандыкин: У российских «Гераней» выросла эффективность ударов

У российских дронов «Герань» значительно выросла эффективность ударов, сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. О модернизации моделей он рассказал «Ленте.ру».

Ранее замначальника штаба 96-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Максим Маслий признал, что российские «Герани» серьезно эволюционировали.

«Целая линейка появилась уже — и "Герань-2", "Герань-3", в том числе есть и скоростные, реактивные есть. Если в начале они тарахтели, сейчас есть малошумные, если не бесшумные. Они могут менять сами траекторию полета, искусственный интеллект составляет им маршрут. То есть то, что раньше у них работали мобильные боевые группы, они раньше нас это сделали, кстати, пулеметами — там сейчас уже этот не проходит вариант, эффективность ударов значительно возросла. Я так понимаю, что выросла полезная боевая масса. Все это и сказывается», — поделился эксперт.

По его словам, если раньше дроны выполняли функцию первого удара, а затем, когда по ним отрабатывала ПВО, шли ракеты, то теперь БПЛА могут самостоятельно решать задачи — даже без ракет.

«Это и подавление средств ПВО противника, и удары по объектам и ВПК, и чего угодно. Еще, на мой взгляд, появилась возможность у искусственного интеллекта управлять роем. Это было уже отработано еще на ракетах в советское время, когда ведомый был, за ним шли остальные, и потом менялись местами. То есть все это дело сейчас отрабатывается в процессе применения. Враг, конечно, тоже не сидит на месте, коллективный мозг Европы работает, но мы не отстаем, а где-то идем впереди», — заключил Дандыкин.

До этого стало известно, что российские военные начали использовать противорадиолокационные версии дронов-камикадзе «Герань».

  • Обсуждаемое
  • 07.04 01:52
  • 1
Президент Финляндии о готовности к войне, России и дружбе с Киром Стармером (The Times, Великобритания)
  • 07.04 00:45
  • 1
Комментарий к "Идеальный самолёт не спасёт: Россия сыграла в другую игру"
  • 06.04 21:44
  • 15377
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.04 21:13
  • 984
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 06.04 19:44
  • 115
МС-21 готовится к первому полету
  • 06.04 14:56
  • 0
Комментарий к "Основной прорывной мощью российской армии являются танки, заявили в УВЗ"
  • 06.04 13:55
  • 1
Основной прорывной мощью российской армии являются танки, заявили в УВЗ
  • 06.04 13:45
  • 3
Сроки создания полностью российского спутника связи «сдвинулись»
  • 06.04 13:29
  • 1
БМО-Т могут вооружить дистанционным модулем, сообщили в УВЗ
  • 06.04 13:26
  • 1
«Уран», мы ломим: в России создан наземный дрон для штурмовиков
  • 06.04 13:12
  • 1
203-мм американские САУ M110A2 появились на вооружении украинской армии
  • 06.04 04:12
  • 1
Насколько US Navy (ВМФ) способен обеспечить победу американцев в современной войне?
  • 06.04 03:53
  • 1
Bloomberg узнало о сценарии разблокирования Ормузского пролива без участия США
  • 06.04 02:30
  • 1
Островной инстинкт: как развивается военное сотрудничество РФ и Индонезии
  • 05.04 22:24
  • 1
Комментарий к "Украина и Иран — уже часть мировой войны? Отвечает американский полковник (Pravda, Словакия)"