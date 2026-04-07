Минобороны Индии оценивает варианты покупки современных зенитных артиллерийских установок

ЦАМТО, 6 апреля. Минобороны Индии опубликовало запрос об информации в рамках программы закупки для Сухопутных войск страны зенитных артиллерийских установок (ЗАУ) нового поколения и боеприпасов к ним.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, опубликованный 1 апреля запрос предусматривает приобретение новых ЗАУ для поражения воздушных угроз, включая крылатые ракеты, реактивные снаряды, артиллерийские и минометные боеприпасы, БЛА с низкой ЭПР.

На текущий момент министерство не уточнило количество установок, которые оно намерено закупить.

В запросе об информации указано, что установка должна быть оснащена электронно-оптической системой управления огнем для обеспечения возможности поражения целей днем и ночью. Система также должна быть совместима с состоящими на вооружении радиолокационными станциями управления огнем.

Согласно запросу, система должна быть установлена на транспортном средстве или на прицепе для буксировки, что позволит применять ее на различных типах местности, включая высокогорные районы, равнины и пустыни. Срок эксплуатации установок должен составлять не менее 30 лет.

Зенитная артиллерийская установка должна обеспечивать возможность поражения целей на максимальной дальности 4000 м и максимальной высоте 2500 м. Требуемая скорострельность установки – 300 выстр./мин. ЗАУ должна вести стрельбу как обычными осколочно-фугасными боеприпасами с готовыми поражающими элементами, так и современными интеллектуальными, в т.ч. программируемыми с неконтактным взрывателем. Срок хранения боеприпасов – не менее 10 лет с возможностью продления после проверки.

В запросе об информации указано, что установка должна быть оснащена механизмом автоматического заряжания, транспортировать достаточное для пяти поражений количество боеприпасов.

К участию в проекте приглашаются индийские компании-производители оригинального оборудования (OEM) и авторизованные поставщики изделий в категориях "Покупай спроектированное, разработанное и произведенное в Индии" (IDDM – Indigenously Designed Developed and Manufactured), "Покупай (индийское)" и "Покупай и производи (индийское)" "Процедуры закупки продукции оборонного назначения 2020 года". Эти категории требуют, чтобы система производилась на территории страны.

Закупка Индией зенитных артиллерийских установок отражает стремление ВС Индии эффективно реагировать на меняющийся характер воздушных угроз и заполнять пробелы, возникающие из-за преимущественной ориентации современных средств ПВО на ракетное вооружение.

Конфликт 2025 года между Индией и Пакистаном продемонстрировал рост применения недорогих БЛА с низкой радиолокационной заметностью, а также барражирующих боеприпасов. Зенитные артиллерийские установки с высокой скорострельностью являются экономически эффективным вариантом борьбы с подобными угрозами.

Быстрое реагирование на угрозу позволяет использовать ЗАУ в качестве системы перехвата ближнего действия в рамках эшелонированной системы противовоздушной обороны, поражая объекты, преодолевшие внешние уровни обороны.