Моряк наблюдает за посадкой самолета E-2D Hawkeye на авианосец USS Gerald R. Ford во время операции Эпическая ярость по нанесению ударов по Ирану в восточной части Средиземного моря.

MWM: в ходе войны в Иране США и Израиль потеряли 11 самолетов

Соединенные Штаты пытаются выдать военные успехи Ирана за свои, пишет MWM. Однако такая явная ложь не прижилась в обществе. А последняя успешная атака Тегерана по американскому истребителю и вовсе заставила Израиль и США сократить количество ударов.

Поисково-спасательная миссия, организованная Вооруженными силами США ради двух летчиков, катапультировавшихся со сбитого над Ираном истребителя ВВС США F-15E Strike Eagle ("Атакующий орел"), привела к потерям воздушных судов, беспрецедентным в эпоху после окончания холодной войны.

После того, как США развернули стремительную операцию, предусмотренную доктриной для спасения сбитого экипажа, было подтверждено, что самолеты эвакуации личного состава HC-130J Combat King II ("Король боя"), боевые спасательные вертолеты HH-60W и транспортные вертолеты UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб") пролетали над Ираном при поддержке штурмовиков A-10 и беспилотников MQ-9 Reaper ("Жнец"). В результате последовавших боестолкновений с иранскими войсками было потеряно в общей сложности 11 самолетов.

Иранские средства ПВО сбили пролетавшие на малой высоте над территорией страны два вертолета UH-60, два беспилотника MQ-9, штурмовик A-10, предположительно, обеспечивавший прикрытие с воздуха, и поддерживающий операцию израильский беспилотник-разведчик Hermes 900 ("Гермес"). Вскоре после столкновений были обнародованы и получили широкую огласку еще два ролика, на которых терпят крушение два "Черных ястреба". Список потерь пополнили два поисково-спасательных самолета HC-130J Combat King II и два вертолета MH-6, которые приземлились в Иране, и, как сообщили американские источники, не смогли взлететь, что вынудило американские войска уничтожить их на земле, чтобы не допустить их попадания в руки противника. Вместе с тем высказывались предположения о том, что они были сбиты иранскими ударами, и что заявления о том, что их якобы уничтожили американские силы, — не что иное, как вымысел, сфабрикованный для успокоения общественности.

Масштабы американских потерь — в общей сложности десять бортов плюс один израильский — подчеркивают значительные риски, связанные с эксплуатацией воздушных судов над территорией Ирана. Тем не менее, стремительное истощение ракетных арсеналов США и Израиля для поражения целей за пределами дальности прямой видимости вынуждает вооруженные силы обеих стран действовать все ближе к воздушному пространству Ирана или даже в его пределах, используя более дешевые и мощные гравитационные бомбы, что сопряжено со значительно бóльшими рисками. Хотя за последнюю неделю марта сообщалось, что Вооруженные силы США и ВВС Израиля значительно сократили количество ударов с глубоким проникновением в воздушное пространство Ирана, после подтвержденной успешной атаки по истребителю пятого поколения F-35 с земли 19 марта, острая нехватка ракет чревата тем, что такие полеты наверняка продолжатся, невзирая на серьезные потери.