Войти
Lenta.ru

Поступившая в зону СВО российская «Скорлупа» оказалась серийной

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
НПЦ «Ушкуйник»: Проект оптоволоконного БЭК «Скорлупа» изначально был серийным

Российский проект оптоволоконного безэкипажного катера (БЭК) «Скорлупа» изначально был серийным. Об этом ТАСС рассказал советник директора научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Евгений Мандельштам.

По его словам, в случае «Скорлупы» был выбран ускоренный цикл разработки.

«Даже первые 20 лодок собирались уже по серийной модели. Параллельно выстраивались производственные процессы, которые позволяют без пауз перейти от малых партий к крупному выпуску», — сказал собеседник.

Мандельштам добавил, что производственная цепочка оптоволоконного БЭК организована по сетецентрическому принципу, благодаря чему подрядчики не в курсе, что получается «на выходе».

В марте Мандельштам рассказал, что в зону СВО поступили российские БЭК двойного назначения «Скорлупа», операторы которых заранее прошли обучение на морском полигоне.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.04 01:52
  • 1
Президент Финляндии о готовности к войне, России и дружбе с Киром Стармером (The Times, Великобритания)
  • 07.04 00:45
  • 1
Комментарий к "Идеальный самолёт не спасёт: Россия сыграла в другую игру"
  • 06.04 21:44
  • 15377
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.04 21:13
  • 984
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 06.04 19:44
  • 115
МС-21 готовится к первому полету
  • 06.04 14:56
  • 0
Комментарий к "Основной прорывной мощью российской армии являются танки, заявили в УВЗ"
  • 06.04 13:55
  • 1
Основной прорывной мощью российской армии являются танки, заявили в УВЗ
  • 06.04 13:45
  • 3
Сроки создания полностью российского спутника связи «сдвинулись»
  • 06.04 13:29
  • 1
БМО-Т могут вооружить дистанционным модулем, сообщили в УВЗ
  • 06.04 13:26
  • 1
«Уран», мы ломим: в России создан наземный дрон для штурмовиков
  • 06.04 13:12
  • 1
203-мм американские САУ M110A2 появились на вооружении украинской армии
  • 06.04 04:12
  • 1
Насколько US Navy (ВМФ) способен обеспечить победу американцев в современной войне?
  • 06.04 03:53
  • 1
Bloomberg узнало о сценарии разблокирования Ормузского пролива без участия США
  • 06.04 02:30
  • 1
Островной инстинкт: как развивается военное сотрудничество РФ и Индонезии
  • 05.04 22:24
  • 1
Комментарий к "Украина и Иран — уже часть мировой войны? Отвечает американский полковник (Pravda, Словакия)"