Войти
Военное обозрение

Иран ударил по заводу в ОАЭ, производящему компоненты радаров Patriot и THAAD

162
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В Объединённых Арабских Эмиратах подтвердили информацию о повреждении предприятия в промзоне Абу-Даби. В сообщениях говорится о том, что всему виной оказались «обломки, которые упали на завод в районе Муссафах после перехвата ракеты системой ПВО».

Оказалось, что «обломки» нанесли ущерб предприятию Raneen Systems, которое занято в сфере производства, ремонта и технического обслуживания радаров, а также систем связи и другой военной электроники. На прошлой неделе сообщалось, одна из повреждённых в результате ранее нанесённых Ираном ударов американских РЛС была отправлена на ремонт именно на завод компании Raneen Systems.

На данный момент степень ущерба не уточняется. При этом известно, что в результате удара по заводу ранение получил рабочий.

В прошлом году компания из ОАЭ отчиталась о росте продаж на мировом рынке радаров для систем противовоздушной обороны, а также для управления огнём. Также был конкретизирован и факт производства компонентов для американских систем ПВО-ПРО Patriot и THAAD, что доказывает проведение работ компанией в том числе в интересах американской военной машины. А Иран предупреждал, что любое региональное предприятие, продукция которого связана с американской и израильской армиями, равно как и любое предприятие, продукция которого напрямую используется против Исламской Республики, входит в число целей для ракет и БПЛА. Так произошло и с заводом ВПК в ОАЭ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
ОАЭ
США
Продукция
Patriot ЗРК
THAAD
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
