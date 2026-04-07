Анкара заявила, что учла уроки иранской войны и развивает гиперзвуковое оружие

В Турции сообщают о развитии своей ракетной программы. Анкара сообщает о том, что учла ситуацию в иранском конфликте, а потому продолжит развивать ракетное вооружение.

Одним из направлений развития является программа гиперзвукового ракетного оружия Tayfun Block-4. Первоначально такая ракета была представлена компанией Roketsan летом прошлого года на выставке оружия и военной техники IDEF 2025 в Стамбуле. Причём обозначалась она как первая турецкая гиперзвуковая ракета.

По тем данным, которые озвучивал разработчик, ракета способна развивать скорость порядка 5 Махов. Поэтому эксперты считают, что до гиперзвуковой она всё же не дотягивает, а потому для неё было бы более подходящей классификация «квазигиперзвуковой». Однако в Турции заявляют, что к настоящему моменту лётные характеристики ракеты доведены до таких показателей, при которых ракета способна развивать скорость до 10 М.

Tayfun Block-4 маневрирует в полёте, что осложняет её перехват системами ПВО-ПРО.

Ракета использует твердотопливный двигатель, имеет длину порядка 10 м, массу 7,2 тонны. Дальность полёта обозначена как 1000 км. Однако в турецком сегменте соцсетей утверждают, что реальная дальность значительно больше – до 3000 км.

Максимальное круговое отклонение от цели составляет до 10 м (немало). Для пуска применяется мобильная установка VOLAT с колёсной формулой 8х8.

Напомним, что над Турцией было сбито несколько иранских ракет. Причём сбивают их не турецкие военные, а американские. Иранские источники заявляли, что все ракеты были нацелены на американскую инфраструктуру базы Инджирлик.