Завод Fire Point в Дании будет производить ракетное топливо для Европы

ЦАМТО, 6 апреля. Завод украинской компании по производству ракет и дронов Fire Point в Дании будет производить твердое ракетное топливо для всей Европы, а не только для Украины.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявила технический директор компании Ирина Терех.

"С учетом текущих потребностей производство в Дании может полностью покрыть всю потребность Европы в твердом ракетном топливе", – заявила И.Терех в интервью датской газете Berlingske. Точные объемы производства не раскрываются.

По ее словам, Fire Point уже ведет переговоры с клиентами в Дании и других странах Европы. Компания рассчитывает начать частичное производство до конца 2026 года, а в 2027 году выйти на полную мощность.

Датское Министерство бизнеса и промышленности 1 декабря 2025 года сообщило о начале строительства завода на юге Дании вблизи авиабазы Скрюдструп. Посол России в Копенгагене Владимир Барбин 4 февраля 2026 года заявил в интервью "РИА Новости", что Дания намерена разместить на своей территории производство четырех-пяти предприятий украинского ВПК.

Комментарий ЦАМТО

Размещение завода сопровождается громкими правовыми коллизиями. Датская телерадиокомпания DR установила, что для ускоренной реализации проекта датская сторона проигнорировала более 20 действующих законов – строительных, экологических и природоохранных норм, включая постановления пожарной инспекции, правила об обращении с легковоспламеняющимися веществами и закон об охране природы.

Правительство Дании задействовало специальный механизм, позволяющий в интересах обороны отменять действие ряда законодательных норм. Дания тем самым фактически создала прецедент: производство взрывоопасных веществ размещается в обход национального законодательства в экстренном порядке.

Компания Fire Point разрабатывает крылатую ракету "Фламинго" дальнего радиуса действия, работающую на твердом ракетном топливе, а также ударный дрон FP-1. По заявлению командования ВСУ, данное оружие применялось для ударов по территории России.