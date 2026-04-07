Турция опровергла сообщения о поставках оружия Ирану

ЦАМТО, 6 апреля. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы поставках вооружений Ирану.

"Появившиеся в некоторых аккаунтах социальных сетей сообщения о том, что "Турция поставляет Ирану современные зенитные ракеты и ракеты для беспилотников, а сбитый, как утверждается, американский истребитель F-15 был поражен турецкой переносной зенитной ракетной системой", являются полностью ложными и не соответствуют действительности", – цитирует "РИА Новости" заявление Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.

Администрация заявляет, что подобные несоответствующие действительности утверждения, источник которых можно легко предположить, являются "преднамеренными атаками психологической войны и попытками черной пропаганды, направленными на подрыв конструктивной роли, которую Турция играет в региональных кризисах, а также ее усилий, ориентированных на мир и дипломатию".

"Турция демонстрирует позицию, основанную на сохранении мира и стабильности во всех процессах в регионе. Эти информационные операции, направленные против дипломатических успехов нашей страны, получивших признание на глобальном уровне, преследуют цель ввести в заблуждение международную общественность", – говорится в заявлении.