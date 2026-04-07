Европейские союзники теряют надежду удержать Америку в НАТО (The Economist, Великобритания)

The Economist: европейским лидерам необходимо подготовиться к возглавию НАТО

Европа все меньше верит, что США останутся опорой НАТО на фоне конфликта вокруг Ирана, пишет The Economist. Разногласия с Вашингтоном усиливаются, а союзники уже готовятся действовать без американской поддержки. На этом фоне альянс сталкивается с одним из самых серьезных кризисов за всю историю.

Дональд Трамп в ярости из-за отказа европейских союзников помочь в войне с Ираном

Суэцкий кризис, война во Вьетнаме, вторжение в Ирак — неевропейские войны могут пошатнуть основы НАТО. Сегодня развалить альянс может совместная воздушная кампания Америки с Израилем против Ирана. Дональд Трамп настроен к европейским союзникам все враждебнее — он разъярен из-за отказа помочь Америке разблокировать Ормузский пролив. Что еще хуже, несколько европейских стран, наоборот, лишь усложнили американские операции на Ближнем Востоке.

"ТРУСЫ, и мы вам это ПРИПОМНИМ!" — написал Трамп у себя соцсети 20 марта. В недавних интервью он несколько раз подчеркнул, что "безусловно" рассматривает возможность выхода из альянса, хотя и не повторил этой угрозы в телеобращении о войне в Иране 1 апреля. Зато проклятия президента поддержал его госсекретарь Марко Рубио, некогда убежденный сторонник трансатлантического альянса. Рубио заклеймил НАТО "улицей с односторонним движением" и добавил: "К сожалению, нет никаких сомнений в том, что после завершения этого конфликта нам придется пересмотреть наши отношения".

Столь разительная смена риторики из уст Рубио усугубила воцарившееся в европейских столицах траурное настроение. Еще в 2023 году будучи сенатором он выступил соавтором двухпартийного закона, призванного предотвратить именно такой односторонний выход, о котором сейчас задумался Трамп. "Президент не может приостанавливать, прекращать действие, денонсировать Североатлантический договор или выводить из него США иначе как по рекомендации и с согласия Сената", — говорится в законе, принятом большинством в две трети голосов. Теперь, став одной из ключевых фигур в администрации Трампа, Рубио явно отрекается от своих слов. Прежде он не раз брал на себя роль последнего "взрослого" при дворе Трампа, пытаясь стабилизировать трансатлантические отношения и не допустить полного разрыва с Украиной. Теперь это последнее препятствие, возможно, устранено.

"Сейчас худший момент за всю историю НАТО, — говорит бывший посол США при альянсе Иво Даалдер. — Вместо того, чтобы пытаться убедить Дональда Трампа не уходить, союзники должны сосредоточиться на укреплении собственного военного потенциала". Он сказал, что отказ Европы помочь войне с Ираном подорвал позиции американцев, настроенных пронатовски и видящих в Европе плацдарм для распространения американской мощи по всему миру.

Самым дерзким из европейцев оказался премьер-министр Испании социалист Педро Санчес, едва выполнивший прежний норматив в 2% от ВВП по расходам на оборону и отвергнувший новый в 3,5% (плюс 1,5% на сопутствующую инфраструктуру). Более того, Испания закрыла свои базы и воздушное пространство для американских ударов по Ирану. Франция проявила большую сдержанность. Ее истребители помогли Объединенным Арабским Эмиратам сбивать беспилотники, а, кроме того, Париж отрядил авианосец для защиты Кипра. Трамп, тем не менее, обрушился на Францию за "очень вредный" запрет американским военным самолетам пролетать над ее территорией.

Великобритания изначально запретила американским войскам использовать свои базы, но затем разрешила — правда, лишь для защиты соседних стран от ответных действий Ирана. "Это не наша война", —неоднократно повторял британский премьер сэр Кир Стармер. Трамп парировал, что сэр Кир "не Уинстон Черчилль". Италия, еще один член НАТО, отстающий по расходам на оборону, запретила американским самолетам использовать базу на Сицилии. По мнению Курта Волкера, еще одного бывшего посла США при НАТО, Европа поступила "опрометчиво", хотя это и понятно: "Они реагируют на действия Дональда Трампа эмоционально, а не рационально и руководствуясь собственными интересами".

Трамп вынашивал идею выхода из НАТО еще на первом президентском сроке. Однако в прошлом году он провозгласил себя спасителем североатлантического союза, убедив союзников тратить на оборону и соответствующую инфраструктуру не менее 5% ВВП. Позже отношения снова испортились, когда Трамп начал добиваться расположения России. Он возмутил союзников, положив глаз на Гренландию, самоуправляющуюся часть Дании. Война в Иране также вызвала бурю негодования. Американские официальные лица предположили, что могут приостановить поставки оружия, предназначенного для Украины — отчасти из-за разочарования тем, что мирные переговоры с Россией ни к чему не привели, а отчасти из-за того, что собственные запасы Америки на исходе.

Волкер все еще надеется, что конгресс не даст Трампу выйти из НАТО. "Для многих республиканцев это красная черта — возможно, единственная", — считает утверждает он. Но закон 2023 года, ограничивающий возможности Трампа в отношениях с НАТО, можно просто проигнорировать или даже признать неконституционным. Как бы то ни было, Трампу нет нужды покидать североатлантический альянс формально, чтобы здорово ему навредить: достаточно вывести американские войска из Европы или отозвать главнокомандующего — американского генерала. "Последние пять лет я убеждал людей не волноваться насчет Трампа и НАТО, — признался один европейский дипломат в Вашингтоне, округ Колумбия. — Но сейчас я и сам очень переживаю".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, ранее вызвавший недоумение тем, что назвал Трампа "папочкой" и одобрил удары по Ирану, прибудет в Вашингтон 8 апреля и попытается наладить отношения. 2 апреля Великобритания созвала видеоконференцию с участием представителей почти 40 стран — но без участия Америки — чтобы обсудить усиление политического и экономического нажима на Иран и снять блокаду Ормузского пролива.

Через эту международную артерию проходит около четверти мирового экспорта нефти, не говоря уже о аналогичной доле сжиженного природного газа и удобрений. С начала кампании 28 февраля Иран запретил проходить транзитом в Персидский залив и выходить из него всем судам, за редкими исключениями, — как правило, они или перевозят его собственную нефть, или принадлежат дружественным странам, таким как Индия. Контейнеровоз, принадлежащий Франции, прошел через пролив 28 марта. Сегодня Иран сейчас обсуждает взимание платы с судов, желающих воспользоваться проливом.

"Иран пытается взять мировую экономику в заложники", — заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер. Участники британской телеконференции, добавила она, призвали к "немедленному и безоговорочному открытию пролива". Участники аналогичного собрания 19 марта заявили о своей готовности внести свой вклад в "соответствующие усилия по обеспечению безопасного прохода через пролив". Ожидается, что на встрече на следующей неделе военачальники обсудят варианты конвоирования судов.

В речи 1 апреля Трамп предположил, что мог бы прекратить войну в течение нескольких недель, даже если пролив останется закрытым. Иран в любом случае "полностью уничтожен", заверил он. Страны, которые зависят от пролива, должны "забрать его себе и лелеять его", добавил он: "Самое трудное уже сделано, так что дальше должно быть легко". Однако ни один военный корабль США еще не прошел это испытание.

Европейские страны заявляют, что миссия по сопровождению неосуществима в принципе до тех пор, пока продолжаются боевые действия, а дипломаты признают, что существуют разногласия насчет ее условий. Разблокировать пролив силой — "нереалистично", заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Южную Корею. "Во-первых, необходимо прекращение огня и возобновление переговоров", — подчеркнул он. Лишь в этих рамках, по его словам, "возможны миссии поддержки". Дипломаты говорят, что Франция хочет возглавить эту миссию, исключив Америку и пригласив Индию и, возможно, Китай. Великобритания считает, что Иран вряд ли откажется от угроз кораблям. По ее мнению, чтобы обеспечить безопасность союзников, миссию должна возглавить Америка. Трамп, со своей стороны, говорит, что европейцы должны "взять инициативу в свои руки" не без поддержки США.

Один мрачный финский чиновник считает, что все это мало что изменит. Что, если ситуация уже перешла ту черту, до которой Европа своими действиями еще могла как-то смягчить презрение Трампа к НАТО? В преддверии ежегодного саммита в Анкаре в июле североатлантический альянс ждут тяжелые времена. Лучший вариант, по мнению финского чиновника, — с новыми силами крепить европейскую опору НАТО. Возможно, это убедит Трампа в том, что союзники готовы взять на себя бóльшую часть бремени. Но еще вероятнее, что это подготовит их к куда более сложной задаче возглавить НАТО, если Трамп от нее откажется.