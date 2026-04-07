ВМС Индии приняли на вооружение четвертый фрегат класса "Нилгири"

Источник изображения: Фото: ssbcrack.com

ЦАМТО, 6 апреля. Минобороны Индии объявило о состоявшейся 3 апреля в Вишакхапатнаме церемонии принятия на вооружение ВМС страны малозаметного фрегата класса "Проект-17A" (P-17A), "Тарагири".

В мероприятии принял участие министр обороны Раджнатх Сингх.

"Тарагири" является четвертым кораблем класса "Нилгири" и третьим, построенным компанией Mazagon Dock Shipbuilding Ltd (MDL). Опыт, полученный при строительстве первых двух кораблей, позволил сократить сроки строительства "Тарагири" до 81 месяца по сравнению с 93 месяцами, затраченными на строительство первого корабля серии. При этом доля компонентов национального производства в конструкции корабля превышает 75%.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку семи фрегатов "Проект-17A" был подписан 20 февраля 2015 года. Общая стоимость заказа оценивается в 480 млрд. рупий (7,5 млрд. долл.).

Программа предусматривает строительство фрегатов на предприятиях Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) в Мумбаи и Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited (GRSE) в Калькутте. MDL выступает в качестве головной верфи и поставит четыре судна, GRSE – три. Проект разработан Директоратом проектирования ВМС Индии (Directorate of Naval Design – DND).

Резка стали для строительства головного фрегата серии, "Нилгири", началась на предприятии MDL 17 февраля 2017 года. Он был передан ВМС Индии 20 декабря 2024 года и вошел в боевой состав флота в январе 2025 года. Второй и третий корабли серии, (F35) "Удаягири" и (F34) "Химгири", были переданы ВМС Индии 1 июля 2025 года. "Удаягири" был построен MDL, а "Химгири" – GRSE.

Закладка киля "Тарагири" состоялась на предприятии MDL в сентябре 2020 года. Он был спущен на воду 12 сентября 2022 года и передан ВМС Индии в ноябре 2025 года. 30 марта 2025 года Garden Reach Shipbuilding and Engineers Ltd передала ВМС Индии пятый фрегат серии, "Дунагири".

Оставшиеся два корабля класса "Проект-17A" находятся на разных стадиях строительства на предприятиях MDL и GRSE и будут переданы заказчику в 2026 году.

Фрегат класса "Нилгири" представляет собой усовершенствованный вариант построенного в рамках "Проекта-17" фрегата класса "Шивалик" и отличается от него улучшенными показателями малозаметности, а также системами вооружения и обнаружения национального производства.

Длина корабля класса "Нилгири" составляет 149 м, ширина – 17,8 м, водоизмещение – 6670 т, экипаж – 226 человек. Фрегат оборудован ГЭУ типа CODOG с двумя газотурбинными двигателями General Electric LM2500 и парой дизельных MAN 12V28/33D STC, развивает скорость 28 узлов, дальность хода – 5500 морских миль на скорости 16 узлов.

В состав вооружения корабля входят 76-мм АУ Oto Melara, ЗРК "Барак-8", ВПУ с 8 сверхзвуковыми ПКР "Брамос" (PJ-10), два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата, два 30-мм ЗАК АК-630М. Для борьбы с подводными лодками корабли оснащаются ГАС HUMSA-NG, шестью 324-мм торпедными аппаратами, двумя реактивными бомбометными установками РБУ-6000.

