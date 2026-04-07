Обиженные на европейских союзников США показали союзника в Западном полушарии

В Пентагоне решили показать, что у США «остаются надёжные союзники» на фоне значительного кризиса с «союзничеством» в войне против Ирана. Свою презентацию «союзника» американское военное ведомство решило провести в Латинской Америке.

Из сообщения обиженного на европейских союзников Пентагона :

У нас надёжные партнёры и союзники в Западном полушарии.

В качестве примера представлен авиационный топливозаправщик KC-135 Stratotanker ВВС Чили, который осуществлял дозаправку в воздухе истребителей ВВС США F-35.

Оказалось, что американские боевые самолёты участвуют в авиасмотре, который пройдёт в Сантьяго с 7 по 12 апреля.

Далее – пафос от Пентагона:

Мы едины с нашими партнёрами в обеспечении безопасности и стабильности в регионе.

Полёт чилийского авиатанкера и американских F-35 был снят над Андами. Процесс дозаправки в кадр почему-то не попал.

Прилёт после дозаправки на аэродром чилийской столицы, где и будет проходить авиационный форум:

При этом многие чилийцы в соцсетях высказались против контактов с военными из США в то время, когда американцы бомбят Иран. Чилийское правительство думает иначе. Официальный Сантьяго прямо говорит о том, что продолжает поддерживать тесные контакты как с Соединёнными Штатами, так и с Израилем:

Министр национальной обороны Фернандо Баррос в своём офисе принял протокольное приветствие со стороны посла Израиля в Чили Пелега Леви. Стороны обсудили развитие партнёрских отношений.

США и Израиль собираются привлекать в свою антииранскую коалицию южноамериканцев?

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.04 01:52
  • 1
Президент Финляндии о готовности к войне, России и дружбе с Киром Стармером (The Times, Великобритания)
  • 07.04 00:45
  • 1
Комментарий к "Идеальный самолёт не спасёт: Россия сыграла в другую игру"
  • 06.04 21:44
  • 15377
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.04 21:13
  • 984
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 06.04 19:44
  • 115
МС-21 готовится к первому полету
  • 06.04 14:56
  • 0
Комментарий к "Основной прорывной мощью российской армии являются танки, заявили в УВЗ"
  • 06.04 13:55
  • 1
Основной прорывной мощью российской армии являются танки, заявили в УВЗ
  • 06.04 13:45
  • 3
Сроки создания полностью российского спутника связи «сдвинулись»
  • 06.04 13:29
  • 1
БМО-Т могут вооружить дистанционным модулем, сообщили в УВЗ
  • 06.04 13:26
  • 1
«Уран», мы ломим: в России создан наземный дрон для штурмовиков
  • 06.04 13:12
  • 1
203-мм американские САУ M110A2 появились на вооружении украинской армии
  • 06.04 04:12
  • 1
Насколько US Navy (ВМФ) способен обеспечить победу американцев в современной войне?
  • 06.04 03:53
  • 1
Bloomberg узнало о сценарии разблокирования Ормузского пролива без участия США
  • 06.04 02:30
  • 1
Островной инстинкт: как развивается военное сотрудничество РФ и Индонезии
  • 05.04 22:24
  • 1
Комментарий к "Украина и Иран — уже часть мировой войны? Отвечает американский полковник (Pravda, Словакия)"