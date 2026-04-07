Обиженные на европейских союзников США показали союзника в Западном полушарии

В Пентагоне решили показать, что у США «остаются надёжные союзники» на фоне значительного кризиса с «союзничеством» в войне против Ирана. Свою презентацию «союзника» американское военное ведомство решило провести в Латинской Америке.

Из сообщения обиженного на европейских союзников Пентагона :

У нас надёжные партнёры и союзники в Западном полушарии.

В качестве примера представлен авиационный топливозаправщик KC-135 Stratotanker ВВС Чили, который осуществлял дозаправку в воздухе истребителей ВВС США F-35.

Оказалось, что американские боевые самолёты участвуют в авиасмотре, который пройдёт в Сантьяго с 7 по 12 апреля.

Далее – пафос от Пентагона:

Мы едины с нашими партнёрами в обеспечении безопасности и стабильности в регионе.

Полёт чилийского авиатанкера и американских F-35 был снят над Андами. Процесс дозаправки в кадр почему-то не попал.

Прилёт после дозаправки на аэродром чилийской столицы, где и будет проходить авиационный форум:

При этом многие чилийцы в соцсетях высказались против контактов с военными из США в то время, когда американцы бомбят Иран. Чилийское правительство думает иначе. Официальный Сантьяго прямо говорит о том, что продолжает поддерживать тесные контакты как с Соединёнными Штатами, так и с Израилем:

Министр национальной обороны Фернандо Баррос в своём офисе принял протокольное приветствие со стороны посла Израиля в Чили Пелега Леви. Стороны обсудили развитие партнёрских отношений.

США и Израиль собираются привлекать в свою антииранскую коалицию южноамериканцев?