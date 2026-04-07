ИнВоен Info

РСЗО БМ-27 «Ураган» в СВО: китайская оценка 

Источник изображения: invoen.ru

Анализ статьи «Наследие красной империи – РСЗО БМ-27 «Ураган», опубликованной в специализированном военно-техническом издании «Танки и бронемашины» (официальный печатный орган Китайской оружейной промышленной корпорации) от 11.2025 позволяет определить, что зарубежные наблюдатели провели анализ боевого применения РСЗО калибра 227 мм 9К57 (БМ-27) «Ураган» в рамках первых двух лет специальной военной операции, поскольку в текстовой части статьи присутствуют указания на события сентября-ноября 2022 года, летне-осеннего периода 2023 года и также упоминаются отдельные эпизоды боевой работы зафиксированные не позднее августа 2024 года. 

Китайские специалисты обратили внимание на боевое применение данных РСЗО на авдеевском, херсонском, запорожском направлениях, а также собрали сведения о задействовании «Ураганов» в рамках операции по захвату н.п.Бахмут.

Совокупный анализ боевого применения БМ-27 показывает, что на начальном этапе боевых действий данные РСЗО были вполне эффективным средством борьбы с большими скоплениями живой силы и техники ВС Украины (ВСУ), а также против пунктов управления, опорных пунктов, элементов системы ПВО и объектов тылового обеспечения. Однако, с появлением на вооружении украинских военных современных средств контрбатарейной борьбы, а также ввиду насыщения воздушного пространства силами и средствами воздушной беспилотной разведки и нападения возможностей БМ-27 стало недостаточно.

РСЗО БМ-27 «Ураган» в зоне СВО на Украине

Китайские специалисты отметили, что при размещении в 5-10 км от линии боевого соприкосновения (ЛБС) расчеты данной РСЗО могут вполне эффективно наносить удары вглубь оперативной полосы обороны противника, но такая дислокация связана с высоким риском и требует значительных усилий (инженерного характера) по созданию защищенной позиции для боевой машины. Отмечается, что российские военные умело маневрируют, скрывают/маскируют свои боевые машины и в определенной мере наладили взаимодействие с подразделениями беспилотной авиации. Также отмечено грамотное применение средств РЭБ против БПЛА ВСУ.

Для повышения эффективности БМ-27 необходимо, чтобы профильные предприятия ОПК РФ разработали новые высокоточные реактивные выстрелы с боевыми частями бетонобойного и зажигательного действия, а также выстрелы с кассетными суббоеприпасами. Кроме того, у китайских специалистов вызывает недоумение отсутствие новых шасси марки «БАЗ», поскольку ЗиЛ-145 практически исчерпали свой ресурс. Стоимость одной БМ-27 оценивается в 3 млн. долл. США.

Ошибки в организации боевого применения и технические слабости БМ-27 предопределили достаточно существенные потери данных РСЗО – по состоянию на август 2024 потеряно не менее 40 ед. По совокупности ТТХ российская БМ-27 серьезно уступает американским М142/М270.

Таким образом, при современном уровне развития боеприпасов остатки БМ-27 «Ураган», имеющиеся в распоряжении СВ ВС РФ способны, действуя одиночно и разрозненно, наносить отдельные/эпизодические удары по небольшим населенным пунктам. Однако, боеприпасы калибра 227 мм российского производства не позволяют артиллеристам наносить высокоточные удары (экономить время и средства). Кроме того, большинство установок исчерпали ресурс устаревшего шасси.

Применение БМ-27 может повлиять на ситуацию на отдельных небольших отрезках ЛБС, но не сказывается на тактической ситуации даже на каком-либо участке фронта.   ВС РФ необходимо сформировать единую информационную сеть, которая будет единовременно снабжать все расчеты САУ 2С19/2С35 и РСЗО БМ-27/БМ-30, которые смогут действовать согласованно в интересах достижения перелома в тактической ситуации.     

