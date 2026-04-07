Дистанционный смотритель: боевые безэкипажные катера оснастили автопилотом

В новую систему заложены режимы «патрулирование» и «камикадзе», а также возможность контролировать БЭК в любой точке мира

В России разработали систему управления безэкипажными катерами (БЭК) с автопилотом. В нее заложены возможности движения по маршруту с разными скоростями, автоматическая система пожаротушения, режимы «патрулирование» и «камикадзе», а также ряд других функций. При этом дальность действия катера с новой системой ограничивается только запасом топлива на борту. Эксперты отмечают, что такие аппараты становятся универсальным ударным и разведывательным средством, способным вести наблюдение и потенциально поражать цели на значительном удалении.

Для чего нужен автопилот

Новая наземная станция управления (НСУ) с автопилотом позволяет управлять безэкипажными катерами практически из любой точки мира. Она помещается в небольшой чемодан весом около 5 кг. Основная задача автопилота — доставить катер к цели без участия человека или при его минимальном участии, рассказал «Известиям» генеральный директор компании-разработчика «Авирон» Игорь Лапин.

— Для этого в алгоритмы автопилота встроены различные функции: движение по маршруту с разными скоростями прохождения участков, удержание скорости и курса, самодиагностика систем БЭКа, автоматическая система пожаротушения, режимы патрулирования или камикадзе. Такие функции позволяют выполнять задачи автономно, — пояснил он.

На экран НСУ выводится информация обо всех системах: уровне топлива, скорости и курсе катера, пройденном маршруте и других параметрах. Это позволяет оператору контролировать всё происходящее с аппаратом.

Автопилот значительно облегчает работу операторов, освобождая их от рутинных действий при управлении катером на больших дистанциях. Главное преимущество такой схемы — снижение рисков для жизни человека, отмечают разработчики.

— Оператору из комфортного защищенного места достаточно вбить маршрут следования БЭКа и запустить автопилот. Далее он всё выполнит сам и приведет катер в заданную точку, — отметил Игорь Лапин.

От оператора требуется только контролировать по приборам на экране НСУ этапы прохождения маршрута и вносить корректировки, если они потребуются.

— Радиус действия надводного дрона ограничен только дальностью связи и емкостью топливного бака, — отмечает Игорь Лапин. — В случае применения космической связи и дозаправок в процессе движения изделие может работать по всему земному шару.

Безэкипажные катера с новой системой управления уже применяются в Российской армии и ВМФ.

— Из-за того, что Украина не имеет собственного флота, применение в зоне СВО пока сведено к минимуму, — рассказал Игорь Лапин.

Только на отечественном коде

Всё программное обеспечение комплекса разработано в России. Это позволило отказаться от решений с открытым исходным кодом, созданных за рубежом.

— Код полностью написан с нуля и позволяет его масштабировать и дорабатывать без оглядки на западные системы именно в таком формате, как нам нужно, — отметил генеральный директор.

Для связи между станцией управления и катером используется несколько типов каналов: ультракоротковолновая радиосвязь, мобильные сети LTE и спутниковые системы.

— Благодаря тому, что софт у нас полностью свой, мы можем добавить поддержку любого нового канала связи на любых физических принципах: оптоволокно, радиосвязь и тому подобное, — пояснили разработчики.

Все электронные системы размещены в герметичных влагостойких корпусах. Механические элементы управления — рули, трим, реверс и водомет — также защищены от попадания воды.

Автопилот совместим с различными отечественными и зарубежными двигателями — как подвесными, так и водометными.

По словам разработчиков, новая технология может быть востребована и на гражданском рынке.

— С небольшими доработками он подойдет для управления баржами, яхтами и прочими гражданскими судами, что будет достаточно хорошо разгружать команду гражданского судна, — отметил Игорь Лапин. — Режим патрулирования автопилота позволит выполнять контроль береговой линии, выявляя пожары и противоправные действия. Например, так можно осуществлять контроль государственной границы.

Разработка стала примером импортозамещения как на уровне аппаратной части, так и программного обеспечения беспилотного судна, рассказал «Известиям» председатель правления Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков.

— Принципиальное значение имеет тот факт, что разработчики ушли от западного открытого кода. И что разработка имеет двойное назначение, — пояснил Безруков. — С одной стороны, решения, отработанные в интересах ВМФ и в рамках специальной военной операции, доказывают свою устойчивость к сложным условиям связи и радиоэлектронной борьбы. С другой стороны, мы видим огромный потенциал для гражданского сектора.

Новая система управления позволит БЭКам наносить удары и вести разведку в любой точке Мирового океана, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Управление по спутниковым каналам позволит из того же Севастополя вести операции с использованием БЭКов в Индийском или Тихом океане, — отметил он. —Туда надо будет доставить непосредственно дроны, а операторы проведут разведку или атаку дистанционно. Перемещать высококвалифицированных специалистов на другой конец света теперь не надо.

Использование оптоволоконного канала связи при работе на относительно небольших дистанциях может существенно снизить уязвимость катеров для средств радиоэлектронной борьбы, отмечают эксперты.

В результате новое оружие, которое еще несколько лет назад воспринималось скептически, будет играть всё более заметную роль в развитии военно-морских технологий.

Богдан Степовой