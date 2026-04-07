Австралия приобретает новые американские ракеты AIM-260A JATM

На федеральном сайте госзакупок США было опубликовано направленное еще 23 января 2026 года Агентством военного министерства США по оборонному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) Конгрессу США уведомление относительно планируемого подписания межправительственного соглашения между правительствами США и Австралии (в виде обмена между правительствами письмами Letters of Offer and Acceptance - LOA) на продажу Австралии по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 450 новых американских ракет класса "воздух-воздух" большой дальности AIM-260A Joint Advanced Tactical Missile (JATM) производства корпорации Lockheed Martin. Стоимость соглашения составит 3,16 млрд долл.

Художественное изображение новой американской ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности Lockheed Martin AIM-260A Joint Advanced Tactical Missile (JATM) на внешней подвеске истребителя Lockheed Martin F-35A Lightning II ВВС Австралии (с) www.quietude.com.au

Ранее в ноябре 2025 года ряд СМИ сообщал о направлении DSCA Конгрессу США предварительного уведомления относительно планируемой возможной продажи Австралии указанных 450 ракет AIM-260A JATM. Характерно, что ни в ноябре 2025 года, ни в январе 2026 года уведомления не были опубликованы "стандартным" порядком на сайте DSCA (а теперь и Государственного департамента США, к которому с марта 2026 года перешла функция передача уведомлений Конгрессу о планируемых продажах по линии FMS).

Таким образом, Австралия станет первым иностранным заказчиком новой американской ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности AIM-260A Joint Advanced Tactical Missile (JATM), хотя, по сообщению австралийских профильных ресурсов, фактические поставки этих ракет Австралии для вооружения истребителей Lockheed Martin F-35A Lightning II ожидаются только с 2033 года. В то же время сообщается, что обучение личного состава ВВС Австралии применению и обслуживанию этих ракет могут быть начаты в ближайшие 12-18 месяцев.

Ракета AIM-260A JATM разрабатывалась в интересах ВВС и ВМС США при головной роли Lockheed Martin с 2017 года и якобы поступила в малосерийное производство в 2024 году. Полносерийное производства ракеты ожидается с 2026 года. Характеристики ракеты JATM до сих пор официально не раскрывались. Относительно дальности ракеты официально сообщается только условная цифра "120 миль", однако предполагается, что фактически она может быть значительно более.