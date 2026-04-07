«Хизбалла» использует против армии Израиля в Ливане тактику с дронами-«ждунами»

Ливанская группировка «Хизбалла» заявляет о нескольких засадах на подразделения ЦАХАЛ в Южном Ливане. При этом в заявлениях говорится о гибели десятков израильских военнослужащих.

Ливанские источники пишут о том, что засады были организованы в тех местах, которые «по определению не могли миновать израильские военные, продвигающиеся южнее реки Литани». При этом подчёркивается, что отдельные отряды «Хизбаллы» оказались в тылу у израильских отрядов и получили возможность наносить фланговые и тыловые удары, в том числе по моторизованным подразделениям.

Классическая засада от «Хизбаллы» выглядит следующим образом: израильский передовой отряд настигает FPV-дрон. Он может поражать как живую силу, так и лишённую «мангалов» бронетехнику. Причём дрон зачастую выступает в качестве так называемого «ждуна», когда находится возле определённого маршрута и вступает «в бой», когда камера улавливает приближение противника. Эта тактика с недавних пор хорошо известна по другому фронту…

Далее может осуществляться атака с применением РПГ или ПТРК. Как итог – минус отряд ЦАХАЛ или, как минимум, его часть. Командованию приходится задействовать подразделение 669 «Летающие коты» для эвакуации раненых. В этот момент «Хизбалла» ведёт охоту на израильские вертолёты с применением ПЗРК и, «на минималках» - тех же РПГ.

В Ливане дополнительно к этому заявляют, что «Хизбалла» в течение последних нескольких часов атакует ракетами и дронами север Израиля, заставляя израильскую ПВО-ПРО работать на пределе возможностей. Есть вероятность того, что после ракет «Хизбаллы» по Израилю полетят и иранские ракеты.