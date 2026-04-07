Российская замена американскому «Старлинку» массово пошла в зону СВО

Российские войска нашли замену американской системе спутниковой связи «Старлинк» после ее блокировки. Как заявляет украинский эксперт и советник министра обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов, Россия начала массовую поставку в зону СВО компактных терминалов спутниковой связи «Спирит-030».

По словам Бескрестнова, станции спутниковой связи у российской армии были все время, они применялись с самого начала СВО, но они были большими и легко вычислялись операторами беспилотников, после чего уничтожались. Новые системы компактные, имеют антенны всего 30 см в диаметре, но устойчиво работают через спутники на геостационарной орбите. По данным украинской разведки, эти системы массово поставляются в российские войска.

На фронт начали поставляться спутниковые терминалы „Спирит-030“… Он сделан переносным и работает со специальным геостационарным спутником связи, что позволяет использовать антенны не 90 сантиметров в диаметре, а 30. Россияне сейчас массово начали поставлять такие терминалы на фронт.

О появлении терминалов спутниковой связи «Спирит-030» сообщалось еще летом прошлого года, комплексы начали поступать на вооружение войск связи, но в небольшом количестве. Как заявляли российские военные, терминалы «очень хорошие», мобильные и незаметные. Обеспечивают спутниковую связь в полном объеме. Характеристики не раскрываются.