Войти
Военное обозрение

Российская замена американскому «Старлинку» массово пошла в зону СВО

154
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Российские войска нашли замену американской системе спутниковой связи «Старлинк» после ее блокировки. Как заявляет украинский эксперт и советник министра обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов, Россия начала массовую поставку в зону СВО компактных терминалов спутниковой связи «Спирит-030».

По словам Бескрестнова, станции спутниковой связи у российской армии были все время, они применялись с самого начала СВО, но они были большими и легко вычислялись операторами беспилотников, после чего уничтожались. Новые системы компактные, имеют антенны всего 30 см в диаметре, но устойчиво работают через спутники на геостационарной орбите. По данным украинской разведки, эти системы массово поставляются в российские войска.

На фронт начали поставляться спутниковые терминалы „Спирит-030“… Он сделан переносным и работает со специальным геостационарным спутником связи, что позволяет использовать антенны не 90 сантиметров в диаметре, а 30. Россияне сейчас массово начали поставлять такие терминалы на фронт.

О появлении терминалов спутниковой связи «Спирит-030» сообщалось еще летом прошлого года, комплексы начали поступать на вооружение войск связи, но в небольшом количестве. Как заявляли российские военные, терминалы «очень хорошие», мобильные и незаметные. Обеспечивают спутниковую связь в полном объеме. Характеристики не раскрываются.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
    Обновить
