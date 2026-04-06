Нарышкин: Россия находится в числе мировых лидеров по экспорту вооружений

Директор СВР Сергей Нарышкин Сергей Бобылев/ ТАСС
Для многих стран, сражавшихся с колониальным угнетением, оружие РФ стало настоящим символом свободы, подчеркнул директор Службы внешней разведки

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Россия сегодня находится в числе мировых лидеров на рынке вооружений в силу надежности и качества своей продукции. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Отдельного упоминания заслуживает и экспорт вооружений. За счет надежности и качества соответствующей продукции Россия и сегодня находится в числе мировых лидеров на емком рынке. Добавлю, что для целого ряда стран, сражавшихся с колониальным угнетением, наше оружие стало настоящим символом свободы", - сказал он в ходе круглого стола, посвященного истории отечественного экспорта.

Председатель РИО обратил внимание на известный факт, что "изображение автомата Калашникова в разные периоды присутствовали на гербах и флагах пяти африканских государств".

Нарышкин также отметил, что к середине XIX века сложились все предпосылки для покорения Россией мирового рынка зерна. "В то время население Европы активно росло, поэтому во многих западноевропейских странах возник запрос на поставки продовольствия из-за рубежа. В ответ Россия стала наращивать объемы экспорта зерновых культур и к 1913 году заняла 22% мирового рынка, став на нем абсолютным лидером. Добавлю, что не так давно наша страна восстановила эти позиции", - констатировал он.

Председатель РИО подчеркнул, что в 2025 году покупателями российского зерна стали более 100 государств мира, прежде всего страны Ближнего Востока, Азии и Африки.

