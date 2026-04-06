Его называли "Терминатор". История самолета Су-37

На протяжении нескольких десятилетий истребитель Су-27 был одним из самых популярных советских и российских военных самолетов, он хорошо известен не только в нашей стране, но и за границей. Его продолжают воспроизводить в десятках и сотнях экземпляров. Один из них, оставшийся опытным, оказался особенным по числу новаций и усовершенствований, получил собственное наименование Су-37. Впервые эта машина поднялась в воздух 30 лет назад — 2 апреля 1996 года

К разработке проекта нового многоцелевого боевого самолета четвертого поколения в ОКБ им. П. О. Сухого приступили в начале 1970-х годов. Сверхзвуковой тяжелый истребитель получил название Су-27, а в заводской документации — Т-10.

Как и к другим машинам такого поколения, к данной предъявлялись следующие требования: максимальная скорость должна вдвое превышать звуковую, практический потолок (максимальная высота реального применения самолета; наибольшая высота, на которой при полете с постоянной горизонтальной скоростью еще присутствует избыток тяги (мощности), достаточной для выполнения подъема с определенной вертикальной скоростью) — 18 тыс. − 20 тыс. м, оснащение бортовыми радиолокационными станциями, управляемыми ракетами класса "воздух — воздух", улучшенная маневренность.

В новой машине планер выполнялся по интегральной аэродинамической схеме и компоновался так, что крыло плавно сопрягалось с фюзеляжем, образуя единый несущий корпус. Для улучшения аэродинамических характеристик на больших углах атаки крыло оснащалось корневыми наплывами большой стреловидности и автоматически отклоняемыми носками. Наплывы способствовали увеличению аэродинамического качества при полете на сверхзвуковых скоростях. На крыле с высокой удельной нагрузкой располагались зависающие элероны, работающие на взлетно-посадочных режимах.

Первый полет прототипа "двадцать седьмого" состоялся в 1977 году. Через пять лет самолеты стали поступать в авиационные части, с 1985-го началась их эксплуатация, а принятие на вооружение произошло в августе 1990 года. С тех пор Су-27 являлся одним из основных самолетов ВВС России, его модификации стояли и стоят на вооружении в странах СНГ, Индии, Китае и др. По мнению авиационных специалистов, Су-27 — один из лучших самолетов четвертого поколения, на его основе разработано большое количество модификаций, включая учебно-боевой самолет, палубный истребитель, фронтовой бомбардировщик.

Времена не выбирают, в них живут и умирают

В ОКБ им. П.О. Сухого отлично понимали: современная авиация стремительно развивается, прогнозируемые тенденции развития зарубежных истребителей не позволяют останавливаться на достигнутом. Одним из ключевых направлений развития самолета явилось повышение его маневренных характеристик путем совершенствования аэродинамики при условии тесного сотрудничества с ЦАГИ и другими научными и научно-техническими центрами. Работы по созданию истребителя, названного Су-27М, получившего фирменное обозначение Т-10М, возглавил главный конструктор Николай Никитин при общем руководстве генерального конструктора ОКБ Михаила Симонова.

Слова поэта Александра Кушнера, вынесенные в подзаголовок, можно отнести не только к людям, но и к техническим достижениям. После распада СССР экономическая ситуация в стране ухудшалась, что сказалось на всех отраслях народного хозяйства. В 1992 году бюджетное финансирование сократилось, и руководству ОКБ им. П. О. Сухого пришлось самостоятельно искать способы выживания в сложившейся обстановке.

Михаил Симонов сделал ставку на возможность заключать экспортные контракты по продаже самолетов типа Су-27, началась подготовка рекламных материалов. В мае того же года генеральный конструктор утвердил "техническое лицо самолета в экспортном исполнении… для демонстрации на международных авиавыставках". Продвижение проекта за рубежом стало главным направлением деятельности. Возможно, тогда Су-27 и стали называть "терминатор", чтобы отразить мощь и суперспособности российского самолета в период борьбы за экспортные контракты.

"Терминатор" выходит на сцену

Среди нескольких опытных Су-27М выделялся один, получивший наименование Су-37, а в заводской документации — Т-10М-11. Это должен был быть истребитель-бомбардировщик, способный наносить удары по наземным целям днем и ночью, в любых метеоусловиях, вести воздушный бой на разных высотах, далеко за линией фронта. Машина также предназначалась для действий в качестве перехватчика и разведчика.

По замыслу создателей, ее высокая боевая эффективность должна быть обеспечена совершенно новым комплектом радиоэлектронного оборудования и вооружения, а также принципиально иным подходом к обеспечению летных характеристик самолета и его живучести.

Для самолетов Су-27 В НПО "Сатурн" разработали двухконтурный турбореактивный двигатель АЛ-31Ф. После кончины в 1984 году Архипа Люльки продолжателем его дела, генеральным конструктором-генеральным директором стал профессор Виктор Чепкин, впоследствии лауреат Ленинской премии. В конструкции двигателя широко применены титановые сплавы и жаропрочные стали. Использованная для Су-37 модификация двигателя ФПВ с управляемым в вертикальной плоскости вектором тяги (на угол до 15° вверх и вниз), значительно повысила маневренные характеристики самолета.

Стендовые испытания двигателя с управляемым вектором тяги для истребителя Су-37. Источник: © Владимир Яцина/ ТАСС

Переднее отклоняемое в полете горизонтальное оперение сделало возможным управлять степенью неустойчивости самолета, которая менялась в зависимости от нагрузки на внешних узлах подвески. Подобное решение позволило демпферовать продольные колебания и тряску, что повысило безопасность полета и увеличило комфорт, а, следовательно, обеспечило летчику большую боеспособность в условиях болтанки. Кроме того, на больших углах атаки практически полностью удалось устранить тряску, сильно затруднявшую пилотирование и прицеливание.

Конструкторы "тридцать седьмого" постарались спроектировать самолет так, чтобы он мог действовать с грунтовых аэродромов, обладая хорошей маневренностью вблизи земли и уменьшенной радиолокационной заметностью. Предполагалось сохранить основные достоинства базовой модели, например, высокую живучесть конструкции.

Испытания масштабных моделей самолета, проведенные в аэродинамических трубах, позволили улучшить компоновку планера. Были также испытаны некоторые системы самолета, включая его радиолокатор, двигатель, а также программное обеспечение бортовых вычислителей. Совершенный комплекс радиоэлектронного оборудования Су-37 позволил тогда преодолеть отставание Советского Союза в этой области от развитых стран Запада.

Значительный вес боевой нагрузки, короткие взлетная и посадочная дистанции, возможность базирования на поврежденных взлетно-посадочных полосах, а также высокая маневренность делали Су-37 весьма эффективным ударным самолетом. Поперечное сечение фюзеляжа и крыло были оптимизированы для действий на малых высотах, где максимальная скорость оценивалась в 1500 км/ч. Дальность и крейсерская скорость полета к цели на малой высоте была больше, чем у советских истребителей четвертого поколения, стоящих на вооружении.

Малый удельный расход топлива обеспечивал самолету большой радиус действия без дозаправки в полете (с боевой нагрузкой 3 тыс. кг — 1500 км), хотя возможность последней предусматривалась. Новый ударный самолет должен был заменить штурмовик Су-25. При возросшем на 40% взлетном весе, ударный вариант Су-37 мог нести на 88% большую боевую нагрузку, чем предшественник. Но так как Су-25 все еще отвечал своему назначению, а СССР уже тогда испытывал значительные трудности с финансированием крупных военных программ, то такую замену тогда отложили.

Дорога в небо

Тщательная подготовка предшествовала первому полету Су-37, а поставка новых комплектующих и агрегатов задерживалась. Например, два экземпляра двигателей из ОКБ "Сатурн" прибыли только в начале 1995 года, комплект системы дистанционного управления — в конце того же года. Конструктором по машине назначили Владимира Конохова, ведущим инженером по испытаниям — Виктора Селяева, ведущим летчиком — Евгения Фролова, а его дублером — Игоря Вотинцева (впоследствии оба Герои Российской Федерации). Состоявшийся 1 апреля 1996 года методический совет с участием всех заинтересованных лиц дал разрешение на первый вылет Су-37 на следующий день.

В первых полетах наряду с испытаниями всех систем много внимания уделялось отработке новых фигур высшего пилотажа, выполнение которых стало возможным только благодаря наличию управляемого вектора тяги. Любая новая фигура предварительно тщательно проверялась на пилотажном стенде. Поскольку необходимых методик еще не существовало, их утверждали непосредственно во время испытаний. Несмотря на это, дело продвигалось достаточно быстро, к концу мая 1996 года отработка новых элементов, включая "разворот на колоколе", а также "кульбит" или "чакра Фролова", успешно завершилась.

В День Воздушного Флота России, 18 августа 1996 года, летчик-испытатель Фролов впервые показал машину широкой публике, выполнив над Тушинским аэродромом каскад фигур высшего пилотажа. Су-37 произвел настоящий фурор среди собравшихся — никому ничего подобного ранее наблюдать не доводилось. Еще черед полмесяца самолет участвовал в первом зарубежном турне, перелетев в Фарнборо (Великобритания). Так началось триумфальное шествие уникальной машины по мировым авиасалонам.

"В то время американцы предполагали, что их F-22 наконец-таки сможет обеспечить им превосходство в воздухе. Но Су-37 разрушил им все планы. Этот самолет был создан для третьего тысячелетия. Он летал быстрее, чем F-22 и, вне всякого сомнения, обладал лучшей маневренностью, что немаловажно для исхода схватки в воздухе. От показательного учебного воздушного боя американцы отказались", — писали журналисты издания "56-я параллель" о салоне Фарнборо в апреле 2021 года.

За Фарнборо в том же году последовали выставки или авиасалоны в Сеуле, затем в Ле-Бурже, Жуковском на МАКСе и в Дубае в 1997-м, затем в Сантьяго и на Международной авиа- и аэрокосмической выставке в Берлине еще через год. Причем в Чили наша страна представила одновременно с Су-37 и Су-30, оба самолета выполнили перелет через Атлантику в 15 360 км с семью промежуточными посадками.

Истребитель Су-37. Источник: © Олег Булдаков/ ТАСС

С появлением новых технических возможностей появились и новые фигуры высшего пилотажа. Одна из них — "Кобра" (иногда ее называют "Кобра Пугачева" — по имени впервые продемонстрировавшего такую фигуру пилота). На Су-37 летчик-испытатель, Герой Советского Союза Виктор Пугачев усложнил "Кобру", выполнив ее на вираже — фигура получила собственное название "Хук". Во время пилотажа казалось, что законы аэродинамики больше не работают.

При исполнении этого и других сложных маневров летчик использовал возможности управления машиной по тангажу (угол между горизонтом и продольной осью самолета) с выходом на сверхбольшие углы атаки. Отныне в обиход вошло понятие сверхманевренность реактивного самолета — он был способен развернуться "буквально на месте".

"Всего за период испытаний с 1996 год по 1998 год Т-10М-11 выполнил более 200 полетов с налетом 227 часов. В течение следующих двух лет полетов не производилось, а осуществлялись доработки. За это время несколько раз менялись планы дальнейшего использования машины, рассматривался, в частности, вариант переоборудования для испытания в рамках индийского контракта. Но данный план реализован не был. В конечном счете приняли решение об использовании Т-10М-11 в южнокорейском тендере", — указано в книге "Опытное конструкторское бюро им. П. О. Сухого" (составители: Павел Плунский и др. Белгород, 2024).

Облетав машину, летчик Юрий Ващук с успехом продемонстрировал ее на авиавыставке "Сеул-2001". После возвращения домой на Су-37 установили и испытали новейшее оборудование и продолжили отладку системы дистанционного оборудования, поменяли двигатели. К сожалению, 19 декабря 2002 года при энергичном маневре разрушился стабилизатор, началась утечка в гидросистеме, что привело к полной потере управления. Ващуку ничего не оставалось, как катапультироваться недалеко от подмосковного Жуковского.

Опытный самолет оказался потерян, когда на нем стояли обычные двигатели без изменяемого вектора тяги. Освоивший все типы новых самолетов ОКБ им. П. О. Сухого, участник международных авиасалонов МАКС, а также авиасалонов в Берлине, Сеуле, Ле Бурже, Джухае и Бахрейне, Юрий Ващук был в 2003 году удостоен звания Героя Российской Федерации.

Решения о серийной постройке Су-37 так и не последовало. Но полученный опыт не пропал бесследно. На разных модификациях Су-27М отрабатывали различное новейшее оборудование. Их также использовали в демонстрационных целях. Когда в мае 2001 года стартовала комплексная целевая программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения — перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации, то позаимствовали многие отработанные на Су-37 идеи и оборудование. В частности, на новый самолет, названный Су-57, установили двигатель с изменяемым вектором тяги. Эта машина уже поступила на вооружение Военно-космических сил нашей страны.

Дмитрий Хазанов