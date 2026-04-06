ТАСС

ТАСС: ВСУ публикуют смонтированные ИИ видео с критикой российского ВПК

Искусственный интеллект
Источник изображения: @ David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подобные кадры активно распространяются крупными украинскими и антироссийскими СМИ, связанными с оппозицией, отметили в российских силовых структурах

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Подразделения информационно-психологических спецопераций (ИПсО) ВСУ создают видеоролики с помощью нейросетей, где граждане России якобы критикуют отечественный военно-промышленный комплекс. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Украинские подразделения ИПсО продолжают "креативить" с использованием нейросетей. В частности, выявлены случаи, когда пропагандисты противника берут интервью наших граждан, опубликованные несколько лет назад, и с помощью нейросетей вставляют туда заявления интервьюируемых, которые они в реальности не делали. Чаще всего для этих целей используются сюжеты, в которых наши соотечественники говорят о развитии ВПК и вооруженных сил стран Запада и отмечают проблемы в российской армии", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что подобные видео активно распространяются крупными украинскими и антироссийскими СМИ, связанными с оппозицией. "Пропагандисты уверены, что никто не будет пересматривать, например, 40-минутное интервью обычного гражданина - максимум дотошные пользователи проверят сам факт существования такого сюжета", - пояснил представитель силовых структур.

Он также отметил, что украинские военные пропагандисты продолжают активно связываться с родственниками российских военнослужащих. По его словам, с помощью манипуляций они пытаются убедить их разместить негативную информацию об офицерах ВС РФ.

"Напомню, что кроме командования частей только фонд "Защитники Отечества" совместно со всеми профильными ведомствами оказывает помощь в поиске без вести пропавших участников СВО их близким", - добавил собеседник агентства.

Ранее ТАСС со ссылкой на российских силовиков сообщал, что подразделения военных пропагандистов в рядах ВСУ изначально создавались с целью снижения протестной активности среди родственников украинских военнослужащих. Кроме того, отмечалось, что эти формирования будут привлечены к политическим процессам в случае проведения выборов на Украине.

