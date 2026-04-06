Войти
ТАСС

Генерал-полковник Бувальцев: лазерная имитация боя хорошо зарекомендовала себя в ходе СВО

370
0
0
Иван Бувальцев
Иван Бувальцев.
Источник изображения: Артем Геодакян / ТАСС

Система доработана с учетом опыта специальной военной операции

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Система лазерной имитации боя хорошо зарекомендовала себя при слаживании боевых групп на СВО. Об этом рассказал начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев.

"Она позволяет проводить двусторонние учения - свои против чужих. Мы ее используем на этапе слаживания боевых групп, штурмовых групп, отделений, взводов, рот, - сказал он в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда". - Система зарекомендовала себя хорошо".

Система доработана с учетом опыта специальной военной операции. Когда лазерный луч попадает в приемный элемент, он загорается, и тут же информация об этом поступает к руководителю учений. Сама карта боя выведена на большой монитор, на ней видны перемещения каждого бойца. В случае, если военнослужащего ранят, система покажет конкретную точку поражения.

"Здесь мы добиваемся четкой, понятной, кропотливо-въедливой организации взаимодействия. Мы опыт имели: пулеметчик сидел у нас здесь - ни одна штурмовая группа не зашла. Он грамотно менял позицию", - объяснил генерал-полковник.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
