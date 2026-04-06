В Москве представят купол для автономной жизни на Марсе

Источник изображения: Изображение Grok

С 10 по 12 апреля в Москве пройдут первые космические игры «Марс-2045», организованные НИУ ВШЭ и школой «Сколка».

Главной частью станет демонстрация уникального купола, имитирующего автономное поселение на другой планете. По словам Дмитрия Земцова, проект позволит участникам погрузиться в условия, максимально приближенные к реальной миссии на Марс.

На Космических играх "Марс-2045" мы впервые представим уникальный купол, моделирующий автономное поселение на другой планете. Подобные установки станут базой для проведения первых Международных космических игр с участием национальных студенческих сборных разных стран. Соревнования в "Сколке" позволят не просто отработать технологию проведения будущих игр — школьники станут первыми испытателями высокотехнологичного купола и сделают неоценимый вклад в масштабный международный проект.

В соревнованиях примут участие школьники 8–11 классов, которым предстоит в командах создать устойчивую среду для жизни. Участники будут решать комплексные задачи: обеспечивать энергоснабжение, поддерживать кислородный баланс, очищать воду, управлять роботами и восстанавливать связь.

Кульминацией станет «экспедиция» в автономный купол, где экипаж из шести человек столкнётся с нештатными ситуациями. Им нужно будет запустить солнечные панели, настроить энергосистему, задействовать гидропонную ферму и фотобиореактор, а также восстановить работу ИИ-систем базы.

