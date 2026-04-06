Китайский академик рассказал об орбитальной электростанции с военным потенциалом

338
0
0

Китайские учёные занимаются исследованиями в области направленной передачи энергии из космического пространства. Речь идёт о технологии так называемых орбитальных электростанций, которые можно использовать как в гражданских, так и в военных целях.

Ведущий разработчик космической солнечной энергетической инициативы «Чжури» Дуань Баоянь опубликовал статью в профильной прессе, в который рассказывает о разработке конструкции орбитальной энергетической инфраструктуры.

Из материала:

Помимо передачи энергии, новая система должна поддерживать решение широкого спектра задач, таких как связь, навигация, разведка, противодействие помехам и дистанционное управление.

Профессор электромеханической инженерии университета в городе Сиань, академик Китайской инженерной академии отметил важность создания чрезвычайно узких и при этом точно управляемых лучей из микроволновой энергии для её передачи из космического пространства на Землю – на сотни километров.

Военные заинтересовались этой разработкой. Их интересует создание защищённых от РЭБ-воздействия каналов передачи информации, а также передача энергии в околоземном пространстве. Также рассматривается вариант использования такой системы для сбора разведданных о происходящем как на орбите, так и на поверхности Земли.

Китайская разработка отличается от стандартных наземных солнечных батарей. Если те ограничены в использовании погодными условиями (как минимум циклами дня и ночи), то «орбитальная солнечная электростанция» способна собирать солнечное излучение практически в непрерывном варианте и направлять его в таком виде, чтобы было минимальное влияние как на атмосферу, так и со стороны атмосферы.

Дуань Баоянь:

Мы преобразуем солнечный свет в электричество на орбите, затем передаём в виде высокочастотного луча на Землю, где идёт сбор специальными приёмным устройствами с последующим преобразованием в полезную энергию.
