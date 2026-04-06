Войти
Техкульт

Дрон AERIX T-16 может мгновенно менять направление благодаря уникальной системе тяги

В отличие от традиционных БПЛА французская беспилотная платформа AERIX T-16 благодаря особой конструкции с управляемым вектором тяги обеспечивает дрону сверхманевренность в любом направлении.

Силовая установка AERIX T-16 развивает тягу до 3,2 кг и обеспечивает ускорение до 3,5 g. Технология уже легла в основу создания высокоманевренных дронов Aerix Systems — в частности, компактного БПЛА AXS-µ1 с управляемым вектором тяги. Т-16 предназначен для уничтожения целей. Он оснащен несколькими двигателями с толкающим винтом, которые сочетают высокую тягу с точной системой управления. Дрон быстро ускоряется, точно маневрирует и может резко изменять направление движения даже в сложных условиях полета. Он способен разгоняться до 200 км/ч менее, чем за три секунды, и стабильно работать при сильном (100 км/ч) ветре. Кроме силовой установки технологическую основу Aerix составляет система автономного управления — бортовые системы обнаружения, навигации и целеуказания, которые работают даже в отсутствие GPS и в условиях радиоэлектронного подавления.

Александр Агеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  В новости упоминаются
Проекты
GPS
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
    Обновить
